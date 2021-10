IU considera que la alcaldesa de Motril no ha actuado con transparencia ni de buena fe en el caso de los 4000€

Informa IU-Equo Motril que desde su Grupo Municipal se pone en duda que la alcaldesa de Motril haya actuado de buena fe y con transparencia en todo este asunto, teniendo en cuenta que ha retenido durante seis días el Informe de la Intervención municipal que deja fuera de cualquier duda que el pago realizado por el Grupo Municipal del Partido Popular “vulnera la normativa que regula el destino de la asignación a los grupos políticos”.





El concejal de IU-Equo, Jose García Llorente, ha señalado que Luisa G. Chamorro ha vuelto a faltar a la verdad en este asunto, ya que afirmó que contaba con la fiscalización del gasto por parte de la Intervención algo que, como se ha demostrado, era falso.





García Llorente ha declarado que la máxima autoridad y representante de Motril “no puede ser una persona condenada por el Tribunal Supremo” por injuriar gravemente a un adversario político, que ha sido “señalada por la opinión pública” por la utilización de dinero de su Grupo municipal para el pago de una multa particular y que se encuentra a la “espera de lo que decida la Fiscalía” sobre su comportamiento.





El edil de IU-Equo ha afirmado que la señora García Chamorro debe asumir sus responsabilidades políticas “por respeto a la ciudad y a sus vecinas y a sus vecinos”. Ella, que se dice “enamorada de Motril”, tiene una “oportunidad estupenda para demostrar la grandeza de su afecto”.





Jose García Llorente ha criticado a la alcaldesa por intentar confundir a los vecinos y vecinas de Motril y presentarse como víctima de una campaña de descrédito contra ella y su buen nombre. En este asunto, “ella y su partido son los únicos protagonistas”, ha señalado.





Su único objetivo es “aferrarse al cargo y resistir por encima de cualquier consideración ética”





Para IU-Equo, la realidad incuestionable es que el gasto de 4.000 euros utilizados por la alcaldesa para pagar sus gastos jurídicos no “está relacionado con un gasto propio del grupo político”, sino que se trata de “un gasto particular ajeno a esta finalidad”. Y no otra, por mucho que la alcaldesa y su equipo más cercano se empeñen en ello.





El concejal de IU-Equo se ha cuestionado la fiabilidad de los asesores jurídicos del Partido Popular que sostuvieron la legalidad de los pagos.





No olvidemos que estamos hablando del Partido Popular, ha enfatizado, un partido político condenado por corrupción y por utilizar las instituciones públicas para sus propias finalidades. No olvidemos que la señora García Chamorro es una dirigente del Partido Popular en Andalucía y la presidenta de su organización en Motril.





Llorente ha recordado que este asunto ha trascendido por la información y documentación distribuida por miembros del propio Partido Popular en Motril que dudaban de la legalidad de la conducta de García Chamorro.





Motril no puede estar pendiente de las guerras internas y de las “luchas por el poder” del Partido Popular ni de las decisiones judiciales sobre las actuaciones de su alcaldesa. Por ello, la alcaldesa debe dejar su responsabilidad en la Corporación para no “perjudicar más a Motril”.