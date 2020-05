Con ilusión, ganas y prudencia van reabriendo los chiringuitos de la Costa Tropical

Una vez que la provincia de Granada ha pasado a Fase 1, el lunes 18 comienzan a abrir sus puertas y terrazas los establecimientos de las playas en la Costa Tropical. Empezarán algunos chiringuitos de La Herradura, Cantarrijan y Castillo de Baños, pero a lo largo de la semana les seguirán otros y así progresivamente los 63 que se reparten por toda la Costa Tropical.

“Yo soy de la opinión de que el virus nos va a dar un respiro. Estamos en una comarca en la que se puede disfrutar de un buen clima y está preparada para ofrecer al visitante unas vacaciones, unos días de descanso o un fin de semana estupendo, disfrutando de las vistas y el paseo por nuestras maravillosas playas y de nuestra deliciosa gastronomía mediterránea”.

Esta es la valoración de Francisco Trujillo, presidente de este colectivo empresarial con 63 asociados. “Tenemos establecimientos seguros con un sector empresarial serio y responsable que va a saber delimitar los espacios, controlar todas las medidas de seguridad e higiene y llevar a cabo todo lo que dependa de nosotros. Las actividades náuticas están totalmente preparadas para ofertar sus servicios a los amantes del mar, la playa y los deportes náuticos en toda su variedad. Pero es que, además, podemos presumir de contar con unos clientes magníficos e igual de respetuosos y responsables, que saben disfrutar de sus buenos momentos de ocio, descanso y placer sin poner en cuestión ninguna de las medidas exigidas en esta primera fase”.

Trujillo considera muy importante destacar que los ayuntamientos están haciendo un trabajo titánico para que todas las playas del litoral granadino estén en perfecto estado

“El esfuerzo realizado en todos los municipios de la Costa Tropical es encomiable. Desde los alcaldes y concejales hasta los trabajadores de las diferentes áreas, especialmente las de limpieza, playas y mantenimiento”. Todos, autoridades municipales y empresarios, “estamos buscando la manera más viable para que mesas, sombrillas y hamacas estén en espacios seguros y totalmente higienizados tras el uso de cada cliente”.

A lo largo de las últimas semanas han mantenido reuniones informativas y formativas con empresas y técnicos especializados como los de Gestión Lab, “que nos han mostrado las pautas a seguir para estar al día en todas las medidas exigidas por Sanidad, aunque bien es cierto que algunas de ellas ya estaban implantadas en nuestros establecimientos para poder ser catalogados con la Q de Calidad”.

“Aún no podemos valorar lo que pasará porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Estamos ante un escenario inimaginable y desconocido para todos. Desconocemos si podremos remontar esta crisis fácilmente porque va a depender de muchos factores. Por el momento solo vamos a contar con el cliente local, comarcal y provincial, pero eso no nos asusta porque somos conscientes de que muchos de nuestros vecinos están esperando con las mismas ganas que nosotros la apertura de los chiringuitos en las playas”, afirma Trujillo.

A medio plazo y de cara al verano, desconocen las consecuencias que tendrá la cuarentena impuesta por el gobierno a los turistas que lleguen a nuestro país de países del extranjeros. “Creemos que es una medida que no ayuda al sector turístico en nuestra lucha por volver a trabajar y retomar la actividad en nuestros negocios”.

Pero en sentido positivo valora la decisión adoptada por el gobierno “para que podamos recuperar a nuestros trabajadores en ERTE en función de las necesidades. Eso nos ha animado mucho a abrir antes”, aunque no hay que olvidar que van a comenzar con muchas restricciones: Playas cerradas y limitación de espacio. “Nosotros no podemos ampliar terraza como los restaurantes y bares del municipio porque tenemos que ajustarnos a lo que estipula la Ley de Costas en cuanto a los metros de ocupación de nuestras concesiones, salvo que el Ministerio decida ser más flexible con nosotros y nos permita ocupar algo más de espacio en la arena cuando sea necesario por la afluencia de clientes, tal y como hemos solicitado, sobre todo para mesas y zona de hamacas, ya que el distanciamiento exigido nos lo pone muy complicado”.

De todas maneras, es muy aventurado hacer cábalas porque si algo tienen muy claro es que este sector va a tardar mucho más que otros negocios en recuperar esa ‘nueva normalidad’ de la que tanto se habla.

“A pesar de todo, ya podemos abrir y tenemos que hacerlo con optimismo y positividad. Comenzaremos la temporada 2020 muy tarde pero con ilusión, ganas y la prudencia que requiere la situación. Ojalá todo salga bien y muy pronto veamos nuestras playas y negocios con la vida y el dinamismo que tanto añoramos”.

Por último ha querido recordar que en las fechas en las que estamos nunca han tenido aglomeraciones en las playas, por lo que creen que el buen cumplimiento de la normativa va a depender de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. “Cuando se produzca la llegada del mayor número de turistas, puede ser que haga falta implantar algún tipo de medida excepcional para control de aforo o delimitación de espacio, algo, que si sucede afrontaremos en su momento en estrecha colaboración con los responsables municipales para elegir la mejor medida posible, aunque estoy seguro que con buenas campañas de información y concienciación dirigida a visitantes y vecinos lo conseguiremos”, concluye.