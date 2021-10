Comprar Casa Rosales nos recomienda visitar varios bancos antes de firmar una hipoteca

Con Daniel Rosales, agente inmobiliario colegiado, nos preguntamos: VOY A COMPRAR UN PISO: ¿DEBERÍA PEDIR LA HIPOTECA A MÁS DE UN BANCO?

Pues sí, deberías pedir hipoteca a varios bancos. Y por varios motivos:









Los bancos tienen la costumbre de hacer un estudio previo de viabilidad de los préstamos hipotecarios, donde es fácil que te lo pre aprueben, pero luego tienes que pasar varios trámites, como puede ser la CIRBE, RAI ó ASNEF, listado de morosos por que tengas alguna deuda pendiente que no recuerdes, porque el departamento de riesgos no considere suficiente tus garantías, etc., donde pueden ocurrir varias cosas y que finalmente no te lo den y no puedas comprar.

El problema de todo esto es que en muchos casos el comprador ya ha dado una cantidad en concepto de arras penitenciales al vendedor, normalmente del 10%, y se encuentra con un problema en el momento final, que puede llevarle a perder la cantidad entregada, además de los gastos en los que haya incurrido para la obtención del préstamo hipotecario.





Igualmente puede ocurrir, que teniéndolo todo aprobado y listo para firmar junto con la compraventa, surja algún error por cualquiera de las partes que imposibilite la firma en el último momento, incluso con todas las partes ya sentadas en el Notario.









Por este motivo, ya que lo hemos visto varias veces a lo largo de nuestra trayectoria profesional, recomendamos a todo el mundo que nunca se conforme con una solicitud a un solo banco, sino que igual que hacemos con otras empresas de otro tipo de servicios a las que pedimos varios presupuestos, hagamos lo mismo con los bancos y sigamos los trámites hasta el final, es decir, no olvidemos que la tasación que encargamos es nuestra, por eso la pagamos, y podemos y debemos pedirla y facilitársela a otras entidades para que nos hagan su oferta vinculante en el caso de que decidamos contratarles.

De esta manera te aseguras de poder elegir, tanto por las condiciones que te ofrecen, como por si llegado el momento alguna de las entidades te falla y puedes acudir a otra para poder realizar la compra y no perder las cantidades entregadas.

Como siempre os recomendamos que os pongáis en manos de profesionales para estar bien asesorados y no tener sorpresas desagradables en el último momento.

Comprar Casa Rosales, en C/ Cuevas 1, 18600, Motril (Granada) Tfno.: 958 912 690. https://www.comprarcasarosales.com/