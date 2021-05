En Comprar Casa Rosales nos explican que es una complementaria por tasar por encima del valor de la compra

Daniel Rosales, Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado, nos habla de lo que es una complementaria por tasar por encima del valor de la compra de una vivienda.





Cuando compras una vivienda y necesitas financiación, lo primero que hace la entidad financiera es encargar una tasación del inmueble a una Sociedad de Tasación.





Como es lógico, una tasación no es un valor exacto de un inmueble, sino que el valor de mercado viene dado por varios parámetros legalmente establecidos y por la opinión subjetiva del tasador, que es quien decide finalmente. Esto, añadido al posible error humano, acarrea a veces que el valor de tasación sea muy superior al de venta.





Este hecho que en principio carece de importancia, dado que beneficia al comprador y su necesidad de acceder a la financiación, puede llegar a resultar un problema tras la venta. Toda compraventa lleva aparejado el pago del IVA en el caso de vivienda nueva, y del ITP, Impuesto de transmisiones patrimoniales, en los inmuebles de segunda mano.





Pues bien, si resulta que cuando compras un inmueble, por supuesto por encima del valor fiscal mínimo que marca la Comunidad Autónoma, y el valor de tasación supera con creces al de compra, Hacienda entiende que el inmueble vale mucho más de lo que has pagado por él, y te puede pasar una liquidación complementaria, por haber liquidado el ITP por una cantidad inferior a la que te correspondería, y tendrás que pagar la diferencia.





Esto por supuesto es una injusticia, ya que la tasación hipotecaria se basa en testigos en venta, no en ventas reales, y además es discriminatorio ya que en las compras de contado no existe tasación y por lo tanto hacienda no tiene en qué basarse y da siempre por buena la liquidación de impuestos, siempre que el valor de venta sea como mínimo por lo publicado como valor mínimo exigible.





Hacienda, con su afán recaudatorio nunca satisfecho, va en contra el libre mercado, y se dedica a ajustar las cuentas a los contribuyentes, pudiendo suponerte un importante problema si te encuentras en esta situación.





Así que si te encuentras en un caso como este, y en principio crees que has comprado muy bien porque la tasación sale muy por encima del valor de venta, siempre puedes pedir la revisión de la misma, para verificar que no ha habido errores, o incluso otra valoración a otra Sociedad de Tasación, y así asegurarte de que no te llegará una liquidación complementaria tras la compra

