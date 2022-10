Comienzan las obras del nuevo mercado y parking municipal de Almuñécar

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar, que con la firma del replanteo sobre el solar del antiguo Mercado Municipal por parte del Ayuntamiento, redactores del proyecto y empresa adjudicataria de las obras se ha dado el pistoletazo de inicio para hacer realidad un nuevo aparcamiento público y mercado municipal en Almuñécar. Por delante hay previsto doce meses de trabajos que han comenzado hoy mismo con maquinaria retirando la antigua solera del aparcamiento para sobre la nueva que se construya levantar el nuevo edificio.









El acto de la firma ha contado con la presencia del alcalde, Juan José Ruiz Joya, que estaba acompañado por el edil de Urbanismo y coordinador del todo el procedimiento y tramitación del proyecto , Javier García, así como la teniente de alcalde, Beatriz González. Por parte redactores del proyecto y la UTE Mercado Almuñécar, Nico Alexander Heinz, y los representante de la empresa CHM – Obras e Infraestructuras, adjudicataria de las obras de construcción del nuevo mercado y parking municipal de Almuñécar por un importe de 5.235.469,93 euros, IVA incluido, y un tiempo de ejecución de 12 meses, ya que obtuvo la mejor puntuación, una vez evaluados todos los criterios de valoración.









El proyecto del nuevo Mercado Municipal de Almuñécar contará con 40 puestos, que era el número de concesionarios que había antes de desalojar el mercado por riesgo de derrumbe, con 2.600 m2 edificados. El parking de 8.000 m2 tendrá más de 200 plazas.

Valoraciones

Tras la firma de replanteo el concejal de Urbanismo Javier García manifestó que era un día “muy especial e importante, para el equipo de gobierno, para municipio, para la zona, los concesionarios y para mí, en particular, porque ha sido un trabajo muy duro, pero aquí estamos ya para dar inicio a las obras de construcción del nuevo Mercado Municipal de Almuñécar. Estas es una obra tan esperada y necesaria para revitalizar otra vez esta zona y devolver la vida y el fervor que tenía esta zona siempre , que como digo, es muy importante para el equipo de gobierno y para los concesionarios”, señaló el edil sexitano de Urbanismo

García reconoció que “hemos sufrido muchísimas trabas, y aunque no quiero entrar otra vez en todos los escollos que nos han puesto, porque hoy un día positivo y felicitarnos a todos, porque como digo esto ha sido un trabajo muy duro, muy silencioso, un trabajo que no se ve, que no ha venido acompañado de fotos y de propaganda; pero ya digo, añadió, hemos sufrido trabas, hemos sufrido subida de precios, y aquí está la dirección de obra y la empresa que darán buena cuenta de ello. Va a ser un trabajo muy difícil el que nos queda por ahora tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas pero entre todos estoy segurísimo que vamos a sacarlo adelante”, dijo antes de recordar que el proyecto tiene un plazo de ejecución de 12 meses “que esperemos que pueda acostarse, pero como máximo en 12 meses tendremos un nuevo parking y un mercado municipal aquí en Almuñécar “, sentenció.

Por su parte la primera teniente de alcalde, Beatriz González, mostró su satisfacción por el inicio de las obras, tan importante para todos. “Es verdad que ha sido largo el proceso por eso mostrar la felicidad de este equipo de gobierno. Es una alegría ver el inicio de las obras de este mercado tan esperado”, dijo la edil almuñequera.

El alcalde de Almuñécar Juan José Ruiz Joya, recogiendo el sentir del edil de Urbanismo y la primera teniente de alcalde. Beatriz González, dijo que, “hoy es un día para que todo estemos verdaderamente contentos. Después de muchos meses de trabajo, de pasar días muy malos, de muchos meses y de algún día de desesperación, también hay que decirlo, de dolor y decepción otras veces, porque no entendíamos como alguien que había nacido y había vivido aquí podían seguir poniendo todos los días trabas para que este mercado no se pudiera llevar a cabo”, dijo el alcalde.

“Nosotros lo que hemos hecho durante todos estos días que era trabajar y trabajar en silencio, sabiendo que los informes que nuestros técnicos habían elaborado y todo lo que nosotros hemos defendido durante todo este procedimiento hasta que hoy que vamos a empezar la obra, estaba escrupulosamente dentro de la legalidad”, señaló Ruiz Joya.









Para Juan José Ruiz Joya ahora hay que pensar en positivo. “Tenemos que pensar en el futuro, hoy por fin se van a iniciar la obra de este mercado. Desde hoy tenemos 12 meses para la construcción del Mercado Municipal de Almuñécar ; un mercado moderno , funcional, abierto a la ciudad, donde se va a poner en funcionamiento calles peatonales que van a ampliar mucho más la vida de la ciudad y, sobre todo, un mercado como siempre lo hemos defendido tradicional, con los puestos tradicionales y que esté integrado dentro de Almuñécar”. subrayó el primer edil sexitano.

“Esperemos que todo este tiempo que queda de aquí a la finalización salga lo mejor posible; no tenemos ninguna duda, como todo en la vida, que habrá problemas que resolver en estos 12 meses pero lo que sí les puedo decir, es que desde este equipo de gobierno vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, en silencio y sobre todo con un único objetivo que es hacer bien para Almuñécar y que este mercado se pueda construir cuanto antes”, sentenció el regidor sexitano, Juan José Ruiz Joya.