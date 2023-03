Comienzan cuatro días repletos de actividades en las fiestas de San José en La Herradura

La actuación del dúo musical Camela, a partir de las 16,30 horas, destaca en laapertura de las fiestas patronales de La Herradura en honor de San José que comienzan este jueves y se prolongarán hasta el domingo 19, festividad de San José.

En el saludo del alcalde Juan José Ruiz Joya, a los herradureños, manifiesta que este año es muy especial para él. “Me dirijo a todos vosotros como Alcalde de Almuñécar y La Herradura, una gran responsabilidad que he asumido desde la más profunda humildad, sacrificio, trabajo, esfuerzo y dedicación por construir un pueblo mejor para todos vosotr@s, para vuestros hijos y para los míos, desde el convencimiento que es lo mejor para La Herradura”, dice.

Ruiz Joya recuerda que han sido 11 años maravillosos de su vida “trabajando a diario por todos vosotr@s y ahora lo hago desde una responsabilidad mayor y también con un mayor compromiso por mi pueblo. En ese compromiso y desde la unidad, hemos organizado un Programa de Fiestas como nos merecemos, con el único objetivo de que por un momento nos olvidemos de nuestros problemas cotidianos y podamos celebrar y compartir entre TODOS momentos inolvidables y que queden en el recuerdo para siempre”, señala antes de felicitar a la Tenencia de Alcaldía y especialmente a su titular, Daniel Barbero por el programa de fiestas elaborado y también concluye con un recuerdo a los que, por un motivo u otro, no están presentes “pero si en el corazón y nuestros pensamientos”, subraya.





Daniel Barbero: balance

Por su parte, el teniente de alcalde de La Herradura, Daniel Barbero, en su primer saludo a los vecinos como responsable de la organización manifiesta que “este año nos hemos visto en la necesidad de cambiar la ubicación de la Caseta Oficial, debido a las obras de Plaza de la Independencia. Unas obras necesarias y que darán una nueva imagen renovada al corazón neurálgico de la actividad social y cultural del pueblo y que constituye el punto de encuentro diario de muchos vecinos. De igual forma que el arreglo de la mitad del Paseo Marítimo supuso un par de meses de obras, de las que ahora todos nos alegramos”.

Barbero hace balance de los últimos años “ hemos trabajado desde el corazón para abrir el primer museo del pueblo: “1562 La Furia del mar” en nuestro Castillo. El mismo corazón con el que hemos abierto la oficina de turismo en primera línea de playa, junto a un renovado mercado municipal adaptado a los tiempos y conservando el espíritu de los puestos tradicionales, señala.

“Tanto o más corazón hemos puesto en arreglar el parque infantil de la playa , las obras de mejora en el CEIP Las Gaviotas , donde pronto tendrán un gimnasio de los más modernos de Andalucía; el trabajo en las playas ha sido incansable y durante todos los días del año. Esa fórmula de trabajo continuo en las playas trato de llevarla a cabo, en estos pocos meses como Teniente de Alcalde, en todo el entramado de calles del casco antiguo (Maravillas, Rambla del Espinar, etc.,). No quiero que ni una calle del pueblo no esté atendida”, relata el edil herradureño.

Daniel Barbero asevera que, “como cualquier pueblo, tenemos necesidades de mejoras, de nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de todos nosotros como vecinos. El decoro, la limpieza y la puesta en marcha de algunos murales, junto la puesta en valor de la “Escuela nacional” de Don Eduardo, van dotando a nuestro pueblo de elementos singulares para que cada día apetezca más si cabe, pasear esta calma de vivir que solo se siente en nuestra bahía”, dice antes de animar a todos los vecinos a que disfruten de las fiestas.





Primera jornada

En esta primera jornada de fiestas, el programa oficial elaborado por la Tenencia de Alcaldía de La Herradura, comienza a las 10,30 horas, con el acto de entrega de premios del XIV Concurso de Redacción Infantil “Virana”, que tendrá lugar en Centro Cívico herradureño, en el que han participado unos 60 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria del Colegio Público “Las Gaviotas” de La Herradura y que tiene como argumento “los abuelos”.

Una hora más tarde, está prevista la inauguración de la V Exposición de Fotografías “Mi tierra” que tendrá como marco el Mercado Municipal.

La inauguración de la Feria de Día, se anuncia para las 13 horas, en los Jardines del Castillo de La Herradura, que acogerá de forma excepcional, además de esta feria, la caseta oficial de las fiestas donde habrá cada noche actuaciones musicales con los grupos como orquesta Tentación y Alalba.

A las 20 horas el auditorio del Centro Cívico acoge el concierto de Judith Urbano, que presentará su trabajo “Los Niños”. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La primera jornada de las fiestas patronales de La Herradura recoge, a las 21,30 horas, el acto de inauguración del alumbrado y el recinto ferial, tras el pasacalles del grupo “Lanza-ilusiones”, que arrancará desde el polideportivo Las Maravillas. El broche lo pondrá la animación la orquesta “Tentación” y el grupo “Alalba”, desde las 23 horas, en caseta oficial.





Programa de Fiestas Patronales La Herradura 2023

Jueves, 16 de marzo

10:30 h. Entrega Premios XIV Concurso de Redacción Infantil “Virana”, en el Centro Cívico.

11:30h. Inauguración de la V Exposición de Fotografías “Mi Tierra”, en el Mercado.

13:00h. Feria de Día en el recinto ferial. Jardines del Castillo

16:30h. Conciertode“Camela” en el Castillo de La Herradura, con entrada gratuita hasta completar aforo.

20:00h. Concierto de Judith Urbano, en el Centro Cívico de La Herradura

20:30h. Gran pasacalles-inaugural “Lanza-ilusiones” desde el polideportivo Las Maravillas.

21:30h. Inauguración del recinto ferial y encendido del alumbrado.

23:00h. Caseta Municipal contará con la orquesta “Tentación” y el grupo “Alalba”.

Viernes 17 de marzo

13:00h Feria de Día en el recinto ferial. Jardines del Castillo.

16:30 h. Fiesta infantil de juegos y cucañas.

18:30h. Convivencia con nuestros mayores en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico.

20:00h. Actuación musical de Álvaro Díaz, en el Centro Cívico.

22:00h. Gran espectáculo luminoso de drones, Junto rio Jate.

23:00h. Caseta Municipal actuación de la orquesta “Tentación” y el grupo “Alalba”.