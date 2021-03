Comenzamos un fin de semana esperanzador con buen tiempo y ampliación de horarios

Tras muchos días sin poder aprovechar las tardes en los comercios, por fin en la Costa Granadina y la Alpujarra, se da un respiro para poder hacer más negocio.

Con la llegada del fin de semana, con una predicción metereológica estupenda, los chiringuitos están bastante contentos, ya que por lo menos podrán aprovechar las tardes. Nos cuenta en COPE el Presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, que "con este nuevo horario aseguramos las tardes que ya son magníficas, pero faltan horas para las cenas, sobre todo los fines de semana". Lo importante es que vamos avanzando poco a poco hasta llegar a la apertura total de horarios.

El presidente de los chiringuiteros quiere mandar un mensaje claro y fuerte: "no podemos confiarnos, si volvemos atrás las empresas no van a aguantar este tipo de restricciones". "Procuremos por todos los medios que no haya masificaciones el fin de semana y que se corte cuando haya que cortar y ya está. Que no queramos abarcar más de lo que podemos se que pueda trabajar bien y todo el mundo esté contento".

Este fin de semana el 90% de los chiringuitos de la Costa Granadina ya estarán funcionando y para el fin de semana que viene estarán abiertos el 100%.

"Si el tiempo es bueno, podemos hablar de una Semana Santa espectacular"

Este año, al no celebrarse procesiones, mucha gente que habitualmente se quedaban en sus ciudades en estas vacaciones, sobre todo en el interior como Granada, Jaen, Córdoba, Sevilla,..., van a venir a las playas, así que si "Si el tiempo es bueno, podemos hablar de una Semana Santa espectacular", de las mejores que se hayan trabajado nunca. Esperemos que se puedan dar cenas, nos decía Francisco Trujillo.

