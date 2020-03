7 clientes impiden que el Hotel Salobreña Suites pueda cerrar sus instalaciones al completo

En el Hotel Salobreña Suites, de cuatro estrellas, en un enclave privilegiado de la Costa Tropical, muchos extranjeros de avanzada edad, suelen pasar largas temporadas en invierno. Tal es el caso de los 7 clientes que a estas alturas de crisis todavía continúan alojados en el hotel y del que no tienen muchas ganas de irse. Se trata de una ciudadana norteamericana, 4 de origen belga y 2 británicos.

Puestos al habla con el director-gerente, Manuel Martín, nos explica que están intentando repatriarlos inmediatamente, ya que en el hotel no queda personal, está todo el mundo en su casa, como es preceptivo por el Estado de Alarma, y quieren cerrar definitivamente el hotel. Él mismo tiene que atenderles -"yo que no tomo café hasta he aprendido hasta preparar un café americano"- nos contaba. Tienen que movilizar a un cocinero y una camarera de habitaciones, porque aunque sea en servicios mínimos, tienen que prestar el servicio de comidas y limpieza.

UN DESASTRE ECONÓMICO

Manuel Martín nos cuenta que el hotel hizo recientemente una gran reforma y el invierno no estaba funcionando mal, aunque estaban esperando la Semana Santa, para la que había un buen número de reservas y empezar a tener ingresos importantes, pero todo esto se ha ido al traste.

La esperanza es que cuando llegue el momento alto de las celebraciones ya hayamos vuelto a la normalidad, si no será un auténtico desastre económico, como para todo el sector de la hostelería.

Precisamente la playa de Salobreña se ha convertido en la "milla de oro de la restauración" de la Costa Granadina, con todos los restaurantes llenos fin de semana tras fin de semana de invierno y ahora se ha parado todo. Esperemos que pase pronto y volvamos a todo este trabajo.

