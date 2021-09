Ciudadanos reafirma su total apoyo a las justas reivindicaciones de los agricultores de la Costa Tropical

Comunica Ciudadanos que “Desde Ciudadanos no vamos a permitir que se sigan ninguneando las históricas y justas reivindicaciones de los agricultores de la Costa Tropical, que siguen exigiendo las mismas infraestructuras fundamentales después de décadas de inmovilismo, como son la construcción de espigones en las playas de Motril o las necesarias canalizaciones de la Presa de Rules”, ha afirmado el vicesecretario general de Ciudadanos (Cs) y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, quien ha acudido esta mañana a la lectura del manifiesto de la asociación de regantes de esta comarca a las puertas de la Cámara Baja, junto a la diputada andaluza del partido liberal y portavoz en la Comisión de Agricultura, María del Carmen Martínez, y otros cargos de la formación naranja a nivel nacional.









Bal, que ha mostrado en representación de Cs su “total apoyo” a las demandas de este colectivo, ha afeado al PSOE y a Unidas Podemos su “ausencia” en un acto “que no debería entender de colores políticos”. “Hablamos de una reclamación en beneficio del interés general de todos los granadinos, y sobre todo de los agricultores de la Costa Tropical, por lo que no se entiende que estas formaciones den la espalda a los granadinos en una reclamación que no debe estar politizada, sino perseguir un objetivo común, como es dotar a esta zona de las infraestructuras básicas que necesita”, ha agregado.





El portavoz nacional del partido liberal ha lamentado, asimismo, que los dos principales partidos que han gobernado a nivel nacional hayan dejado pasar “tantas oportunidades” para el litoral granadino “durante tantos años”. “La Costa Tropical adolece de infraestructuras básicas para su desarrollo económico, una situación que ha mermado a esta comarca en muchos sectores, como el turismo y la agricultura. Por ello, pedimos al señor Sánchez que tome ejemplo de las políticas emprendidas por la Consejería de Turismo de Juan Marín, que desde sus competencias en el Gobierno andaluz sí está apostando decididamente por esta tierra”, ha apostillado. De este modo, ha continuado Bal, “esperemos que dejen de suceder cosas increíbles como las ocurridas en esta zona, como playas que desaparecen o presas millonarias infrautilizadas al carecer de canalizaciones”.





Finalmente, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados ha avanzado que “seguirá defendiendo los intereses de los agricultores granadinos” desde la Cámara Baja, “ya sea en forma de preguntas por escrito, iniciativas propias o incluso enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado”, ha dicho para concluir que “paralelamente los grupos municipales de Ciudadanos en Motril, Almuñécar y Salobreña, seguirán defendiendo también a nivel local las infraestructuras históricas que merece la Costa Tropical”.