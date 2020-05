Ciudadanos de Almuñécar y La Herradura muestra su malestar por dejarnos en la Fase 0 en la Costa Tropical

Ciudadanos Almuñécar - La Herradura, muestra su total apoyo a autónomos, empresarios y trabajadores de la Costa Tropical que como consecuencia de la decisión del Gobierno Central se han quedado fuera de entrar en la Fase 1 de la desescalada.

Ciudadanos Almuñécar a través de su portavoz Beatriz González, muestra su malestar ante la decisión del Gobierno Central de dejar fuera de la Fase 1, al distrito Sur de Granada del cual forma parte Almuñécar, La Herradura y toda la Costa Tropical.

Según Beatriz González, coordinadora y portavoz del Grupo Ciudadanos en Almuñécar y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, de haber pasado a la Fase 1 nuestras empresas de hostelería, restauración y comercio, nuestros autónomos y muchos trabajadores de los sectores implicados, iban a poder iniciar, de forma controlada y menos restrictiva su actividad. Se iban a poder abrir terrazas nuevamente y los comercios abrirían sin necesidad de cita previa, lo que supondría un principio de alivio a la situación económica catastrófica que se esta viviendo desde que empezó esta pandemia e íbamos a poder visitar a nuestros familiares después de más de 50 días.

Ciudadanos siempre ha defendido la igualdad de todos los españoles y es en esta ocasión cuando lo reivindicamos con más fuerza que nunca. Todos estamos de acuerdo en que lo que tiene que primar en una decisión que afecta a nuestra salud son los datos técnicos y objetivos, pero lo que no entendemos es como estos criterios no se aplican de igual forma en todo el territorio español, donde en unas comunidades se ha tenido en cuenta el criterio de desescalada por distritos sanitarios y no por provincias.

Nuestro Distrito Sur de Granada, es uno de los distritos que pasan con nota todos los criterios que puso sobre la mesa en Ministerio de Sanidad y todos los ciudadanos de la Costa han demostrado su enorme responsabilidad y cumplimiento de las medidas impuestas y se merecían que este esfuerzo hubiera tenido su recompensa, continua indicando Beatriz González.

Entre los empresarios de la Costa y la población en general, esta decisión ha caído como un jarro de agua fría y ha generado una sensación de frustración y tristeza. Esperamos que lo antes posible el Gobierno Central reconsidere esta decisión y aplique el criterio de desescalada por distritos tal y como ha hecho en otras autonomías de España como País Vascos, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y Leon.

