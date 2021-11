Se celebra en Almuñécar la I Aguacate Party Vídeogame durante todo el día del próximo sábado

Éste sábado, a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 10 de la noche, tendrá lugar la I Aguacate Party Vídeogames, que se celebra el campo deportivo de la Carrera de la Concepción y en el que los jóvenes y no tan jóvenes gamers, podrán participar y competir, in situ, en los juegos de ordenador y videoconsolas más actuales del momento, FIFA2022, FORTNITE, MINECRAFT, SUPER MARIO, LEAGUE OF LEGENDS y cualquier otro que ellos mismos propongan.









Hasta el momento la organización cuenta con 60 inscritos, aunque espera cubrir todas las plazas en el último momento.

La participación es gratuita y los participantes tienen que llevarse su ordenador, portatil o vídeo-consola. Habrá camisetas conmemorativas del evento para todos y regalos para los ganadores de los distintos torneos y competiciones como cascos gaming multiplataforma, teclados gaming, ratones, juegos, mandos de play y cartas.

Los participantes van a contar con 4 gigas de alta velocidad Wiber de fibra óptica y más de 1.000 metros de cable de red y 60.000 watios de potencia.













La organización ha tenido en cuenta las medidas COVID. El recinto está ventilado, los participantes tendrán una mesa individual con una separación de más de 2 metros entre cada puesto. Habrá gel de manos y se seguirá el protocolo establecido de seguridad.

La jornada finalizará con la entrega de premios a los ganadores. Los premios consistirán en diferentes regalos relacionados con la informática y los juegos.

Los organizadores han agradecido la implicación del Ayuntamiento de Almuñécar y de las diferentes empresas locales como: Beep, Computer Store o Zonabit´s, así como y el periódico local VIVA Almuñécar, que promociona el evento de forma totalmente gratuita y WIBER, empresa proveedora de servicios de internet, afincada en Almuñécar, que se encargará de asegurar una conexión rápida, segura y constante.