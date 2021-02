Casi 150 mayores de Almuñécar y La Herradura reciben con alegría la primera dosis de la vacuna de Pfizer

Comunica el Ayuntamiento de Almuñécar que hasta casi 150 mayores de Almuñécar y La Herradura recibieron con mucha alegría la primera vacuna contra el virus Covid-19 en el patio interior del Centro Salud sexitano y que para este colectivo se utiliza la fabricada por Pfizer/BionTech.

Los mayores, acompañados de hijas e hijos, nietas o sus cónyuges, se fueron acercando a recibir la vacuna que arrancaba a primera hora de la mañana y se prolongaba hasta caer la tarde, teniendo como escenario el citado patio interior del Centro de Salud y como “sala de espera” la zona de los aparcamientos de las ambulancias que se habían acondicionado para la ocasión. El buen tiempo facilitó esta labor por la accesibilidad y evitando así que los mayores entraran dentro del edificio para una mayor seguridad.

Listado en mano y el sistema informático, una a una de las personas convocadas por el Servicio Andaluz de Salud fue requerida para acceder a recibir la vacuna. El control era total. No solamente quedaba registrada, sino que incluso, en cada historial particular se conocía si se había recibido o no la vacuna de la gripe, por ejemplo. Antes de recibir el inyectable de Pfizer/BionTech, se ratificaba, entre las propias enfermeras, la identidad de cada persona con un control impecable.

Al mismo tiempo, y antes de abandonar la zona ya se le hacía entrega al receptor de la dosis o a sus familiares acompañantes de la citación, fecha y hora, para recibir la segunda dosis, fijada para el próximo día 11 de marzo y casi a la misma hora que cuando recibía la primera.

Hoy continúa el proceso. En estos días por el Centro de Salud de Almuñécar continuarán desfilando las personas que reciban el aviso de Sanidad, residentes, no solamente en el municipio sexitano, sino también en las otras localidades de la comarca de Río Verde: Jete, Otívar y Lentegí.

Desde el Ayuntamiento de Almuñécar, la alcaldesa, Trinidad Herrera, ha ofrecido a la Delegación de Salud de la Junta, además de las instalaciones municipales, “todo el apoyo de aquello que sea necesario para facilitar esta tarea de vacunación”