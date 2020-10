El cartel de Semana Santa 2.021 en Motril será una pintura de Nuria Barrera

Arranca el curso cofrade en Motril, con la celebración de una Santa Misa y con todas las incertidumbres creadas por la pandemia. En breve se reunirá la Junta General de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Motril para elaborar un calendario con las actividades previstas, siempre pendientes de la evolución de la crisis sanitaria para su posible desarrollo.

Por lo pronto ya se conoce el nombre del pregonero de la Semana Santa de Motril 2.021, es el granadino Francisco José Estarli, pregonero, articulista, colaborador literario y diseñador, muy vinculado a la Semana Santa Motrileña, que dará su pregón, Dios mediante, el 21 de febrero. El por qué se pensó en el nos lo explica en COPE el Presidente de la Agrupación, Manuel Terrón.

Otra novedad será la elaboración del Cartel Anunciador de la Semana Santa motrileña para 2.021, ya que este año será obra de la cartelista y afamada pintora sevillana, Nuria Barrera, al no poder convocar el concurso de fotografía por no celebrarse las estaciones de penitencia por las calles de Motril, con motivo del estado de alarma. También es una incertidumbre como será su presentación que tradicionalmente se hace en el transcurso de la Feria de Turismo FITUR, al no saber tampoco como se celebrará su próxima edición.

De todas formas el mundo cofrade motrileño tiene muchas esperanzas en poder desarrollar actividades y la próxima Semana Santa. "A la fe no la vence nadie", como dice Jesús Ortíz, miembro de la junta de gobierno de la Agrupación.