Carchuna celebra la primavera con un doblete cultural: fiesta y arte frente al mar

La localidad de Carchuna celebra la llegada de la primavera este sábado, 18 de abril, con una completa agenda cultural que combina arte, música y fiesta. Los eventos se repartirán entre dos escenarios principales: el histórico Castillo Fortaleza de Carchuna y la Casa de la Cultura, ofreciendo propuestas para todos los públicos.

Arte y música en un marco histórico

El Castillo Fortaleza de Carchuna, declarado Bien de Interés Cultural, será el epicentro de la jornada diurna. Esta construcción, erigida en 1783 por orden del rey Carlos III, acoge actualmente una exposición sobre “La Desbandá” y ostenta la consideración de Lugar de Memoria Democrática. La propuesta gratuita busca fomentar el disfrute del espacio monumental con varias experiencias artísticas.

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La tarde comenzará a las 18:00 horas con la inauguración de la exposición “Doble Hoja”, del pintor cordobés Manuel García Cruz. En esta colección, el artista explora la representación de las flores desde una nueva perspectiva, anulando el cromatismo para centrarse en el blanco y el negro. La obra de García Cruz, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, se caracteriza por desintegrar la perspectiva espacial, llevando a sus últimas consecuencias la máxima de Duchamp: "son los que miran los que hacen los cuadros".

Manuel García Cruz, pintor cordobéz

Son los que miran los que hacen los cuadros""

Fusión de jazz y flamenco con "Pulso y Línea"

A las 19:00 horas, el castillo vibrará con el espectáculo de jazz y flamenco titulado “Pulso y línea bailes para piano”. El proyecto está liderado por el pianista de jazz francés Simon Chivallon y la bailaora hispano-iraní Homa Montero. A ellos se unen el cantaor granadino Abraham Campos, de la familia de "Los Peines", y el guitarrista José de la Marga, un habitual de los grandes tablaos de España.

La noche continúa con la Fiesta de la Primavera

La celebración se trasladará por la noche a la Casa de la Cultura, donde la Comisión de Fiestas de Carchuna 2026 ha organizado la Fiesta de la Primavera. A partir de las 22:30 horas, el trío Voltaje amenizará la velada con música de verbena y bailes de salón, seguido de una sesión a cargo de los DJs De La Osa con los mejores éxitos del momento.