La cantante británica Bonnie Tyler presentará este verano en Motril su último trabajo

(EFE).- La cantante británica Bonnie Tyler tiene previsto actuar el próximo verano en Motril (Granada) y Marbella (Málaga) dentro de la gira que la llevará este año a recorrer diferentes países de Europa para presentar su último trabajo, 'The best is yet to come'.

La gira, que se iniciará en la República Checa, llegará a Motril el 13 de agosto coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad granadina.

Un día más tarde participará en el Festival de Música Starlite de Marbella (Málaga).

En sus 50 años de carrera, Bonny Tyler tiene una larga lista de éxitos que incluyen 'Total Eclipse Of the Herart', con el que llegó a vender más de nueve millones de copias; así como 'It's a Heartache', 'Holding out for hero', 'Lost in France' y 'More Than a Lover' entre otras que le han convertido en una de las cantantes inglesas con mayor número de ventas.

Su último álbum, 'The best is yet to come", ha sido lanzado al mercado este mes de febrero. EFE