La candidata por la Costa Tropical, Trinidad Herrera, anima a que sigamos avanzando con Juanma Moreno

Las Elecciones andaluzas llegan a su recta final y hablamos con la candidata Nº 3 por Granada en la lista del Partido Popular, la alcaldesa de Almuñécar Trinidad Herrera.

En los micrófonos de COPE Motril analiza las mejoras que hemos recibido en la Costa Tropical por el Gobierno de JuanMa Moreno. Por fin la Costa Tropical y la provincia de Granada han recibido el trato que nos merecemos tras tantos años de abandono.

"Ha sido un gobierno, a pesar de corto en el tiempo, porque tres años y medio no dan para mucho, muy intenso y muy fructífero para todos los andaluces. Por tanto debemos decir a todos el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho para que Andalucia avance y la transformación que se ha producido en tan poco tiempo", nos dice la alcaldesa.

Tierra olvidada por los gobiernos socialistas



"La costa tropical siempre ha sido la tierra olvidada, además de ser una tierra tan bonita con tanto potencial, ha estado muchos años olvidada por las políticas socialistas. Ha habido grandes inversiones en turismo, en agricultura, en sanidad, en educación… Han sido un sinfín de subvenciones que han llegado por parte de la junta de Andalucía para que esta tierra empiece a andar y a transformarse “, nos dice Trini, que también recuerda que la ciudadanía ha agradecido las mejoras que se han puesto en marcha por el gobierno de Juanma Moreno, "como el impuesto de sucesiones y donaciones que era tan injusto, el impuesto de actos jurídicos documentados, que también permite más facilidades para hacer inversiones, al igual que se perciben las mejoras en educación ya que ha habido reformas y mejoras en prácticamente todos los colegios e institutos, las mejoras en el nivel sanitario, aunque no se reconozca, ha habido grandes inversiones a pesar del COVID, como 4 millones de euros previstos para un nuevo Centro de salud en Albuñol, 8 millones para la ampliación y mejora del hospital de Motril y otros 4 millones de euros para un nuevo Centro de salud en Salobreña. La ley de dependencia que ha mejorado totalmente. Hubo un plan de choque y ahora mismo hay más usuarios, los trabajadores también cobran más, hay más agilidad a nivel general de la administración, se han creado más plazas de residentes en centros de día,… Realmente ha habido un esfuerzo impresionante y se ha presupuestado un 40 % más que en el año 2.018, a pesar de que las políticas sociales, en teoría, deberían ser sufragadas por el gobierno central en el 50 %, cosa que no ha hecho. Pedro Sánchez se ha comprometido con las demandas de sus socios de gobierno para que le sigan apoyando y ha olvidado de lleno a Andalucia, una tierra que espero que el próximo domingo le manifieste el agradecimiento que siente por esa dejadez que tiene con Andalucia".

No confiarse e ir a votar el domingo



La candidata popular hace un llamamiento a la participación en las elecciones del 19 de junio, "las expectativas son buenas pero no nos podemos quedar en casa, hay que ir a votar el domingo. No nos dejemos llevar por la confianza. Nada está ganado. Las encuestas solo son encuestas y tenemos que hacer un esfuerzo para ir a votar. Además es un derecho que la democracia nos da y nos jugamos mucho. Es seguir avanzando o volver a la peor casilla de salida posible para Andalucía. Yo creo que volver al año 2.018 sería un retroceso enorme y sería muy triste para todos, cuando estamos viendo que Andalucía se convierte en una comunidad autónoma líder en España. Eso nunca lo habíamos visto. Ahora hay más inversiones y menos carga fiscal… Es decir hemos hecho un cambio tan importante que realmente por no hacer un esfuerzo e irnos a la playa o irnos al Corpus, etc. y dejar de votar es una irresponsabilidad, porque luego no podemos exigir nada y además no podemos permitir que nuestra tierra deje de avanzar. Si no gobierna el Partido Popular iríamos de nuevo al vagón de cola" apunta Trini.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado