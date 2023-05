La candidata del PP en Motril, Luisa García, analiza los escándalos socialistas incluido el de Maracena

Hablamos con la candidata a la alcaldía de Motril por el Partido Popular Luisa García Chamorro en este final de campaña y se muestra sorprendida con todo lo que está sucediendo con el partido socialista: "Lo veo con mucha tristeza, porque los españoles, sobre todos los de la generaciones anteriores a la nuestra, han peleado y han luchado mucho para que en España hubiera una democracia hay una reglas de juego iguales para todos y bueno, viendo como determinados partidos políticos, fundamentalmente el PSOE, están dinamitando el principio básico que es de la democracia, que es la libertad a la hora de ejercer tu derecho a voto, con esos escándalos que están saltando de compra de votos. Ayer me quedé en estado de shock con lo que ha pasado en Maracena. Conozco personalmente al ex-alcalde Noel López y la verdad es que es complicado, que una persona que lleva tantos años en política supuestamente se le relacione con otro hecho que también conocemos desde hace unos meses como el intento de secuestro de una concejala. Yo creo que el PSOE Con todos los escándalos tiene que reflexionar, porque no es un caso puntual, porque chorizos hay en todos sitios, pero es que estamos viendo que es en muchas ciudades de España, fundamentalmente aquí en Andalucía y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque en un municipio mediano o pequeño una compra de votos de 500 o 200 votos vuelca las elecciones. La gente está preocupada. Yo durante el día de ayer en la campaña, que le estamos haciendo tranquila en la calle y llevando nuestras propuestas de gobierno para los próximos cuatro años, pues mucha gente, sobre todo gente mayor que han peleado para que tengamos democracia, se han acercado preguntando ¿Luisa cómo puede ser? Esto es indecente… Pero nosotros vamos a seguir con esta campaña y esperemos que Motril no salte por ningún tema extraño de estas características y que los resultados de las urnas el próximo domingo sea lo que quiera la mayoría de los motrileños y las motrileñas".









La candidata del Partido Popular de Motril también analiza los cuatro años de su gobierno en coalición con Ciudadanos y PMás Motril. Han trabajado bien, cómodos y gracias a la inestimable colaboración de la junta de Andalucía se han sacado adelante proyectos muy importantes que llevaban tiempo sin poder desarrollarse. "Ha sido un gobierno cómodo, donde nos hemos entendido perfectamente, donde siempre ha estado encima de la mesa el diálogo entre las distintas formaciones políticas. Nosotros tenemos un compromiso desde hace cuatro años de sacar a Motril desde el bloqueo al que lo había llevado el PSOE, sin aprobación de presupuestos, sin poder llevar a pleno determinadas cuestiones importantes de la ciudad porque no tenía mayoría suficiente, es más yo en alguna ocasión lo he recordado, que estando en la oposición venía Antonio Escámez a pedirme el apoyo para determinados puntos de desarrollo, fundamentalmente urbanístico".

También nos decía Luisa que "hemos tenido un gran aliado en la Junta de Andalucía", la candidata pone de ejemplo como ahora el partido socialista que no movió ni un papel para sacar adelante la zona de ocio en la alcoholera, ahora dice que lo va a hacer: "mire usted, eso se va a hacer porque hay un gobierno en la Junta de Andalucía del Partido Popular, un gobierno en el Ayuntamiento de Motril encabezado por el Partido Popular y han sido muchas horas de reuniones, sino que se lo pregunten al teniente de alcalde de obras públicas, Nicolás Navarro. Han sido muchas reuniones con Cultura, con Medio Ambiente en la Junta de Andalucía, durante estos fundamentalmente tres años, para poder llevar a pleno un expediente perfecto, legal y yo entiendo que si el PSOE hubiera estado en el gobierno de la ciudad de Motril eso no hubiera salido, en primer lugar porque izquierda unida no se lo hubiera aprobado en el pleno. Por eso es curioso que ahora diga Flor Almón que van a hacer un centro de ocio en la alcoholera cuando sabe perfectamente que eso está ya aprobado y ya estamos en fase de publicar el pliego, porque es una concesión administrativa en suelo público, que cumple la ley y se va a hacer porque antes ha habido muchas horas de trabajo. Las cosas no salen por casualidad hay que trabajarlas y hemos tenido un gran aliado como la Junta de Andalucía y una grandísima consejera de obras públicas como MariFran Carazo, quien también desbloqueó la Ronda Sur después de tantos años".



Ayer jueves 25 de mayo se celebró la última junta de gobierno local, así que se trabaja hasta el último minuto,nos dice la todavía alcaldesa.



Para poder hacer un proyecto interesante de ciudad, hay que trabajar a diario, no llegar a última hora y hacer como los malos estudiantes y ponerse estudiar en el último mes y sobre todo hay que conocer la situación de la ciudad, nos dice Luisa y pone como ejemplo la Vía Parque y el futuro ferial, que ha puesto en marcha el Partido Popular este gobierno municipal y recalca que la vía parque está en el plan general de ordenación urbana desde el año 2003, así que si no lo han hecho cuando han gobernado anteriores gobiernos es porque no ha querido y sobre todo, porque gobiernos anteriores habían gastado todo el dinero y este gobierno ahora ha tenido qué pagar esa deuda de más de 24 millones de euros y dejar el Ayuntamiento de Motril con deuda cero, algo en lo que Luisa también reconoce que se ha colaborado por el trabajo previo que se había hecho desde economía y hacienda del anterior gobierno.





Ahora se va a proponer un concurso de ideas para que los arquitectos jóvenes de Motril puedan participar con sus ideas en hacer esa Víía Parque. Y también es importantísimo hacer otro plan general de ordenación urbana que mire hacia el mar y para eso hay que sentarse con la Junta de Andalucía y "ahora afortunadamente tenemos los teléfonos de todos los consejeros incluso del presidente" nos dice la candidata.

Mensaje de petición de voto



“En primer lugar que vayan a votar, que participen con su voto en el futuro de Motril, pero que también a la hora de elegir su voto que lean los programas, que vean la gestión, que tengan memoria y vean los cuatro años de gobierno del PSOE, que vean los últimos cuatro años del gobierno del Partido Popular, como la ciudad ha cambiado, como ahora es una ciudad de oportunidades y que estamos en disposición porque los próximos cuatro años van a ser muy importantes para Motril. Pero necesitamos una mayoría suficiente para poder sacar los temas adelante. Motril tiene que tener un gobierno fuerte, no un gobierno débil como tuvo la señora Almón, un gobierno fuerte de cara a ir a hablar con las distintas instituciones. Nosotros lo tenemos muy claro, llevamos 15 días hablando mucho con los ciudadanos y pedimos cuatro años más de gobierno del Partido Popular, porque también, de los últimos cuatro años hemos estado con una pandemia y trabajando a ralentí, todos sabemos la situación por la que ha pasado el mundo... y pedimos cuatro años para poder terminar el modelo de desarrollo que queremos para nuestra ciudad, por el futuro, que viene muy muy apasionante".