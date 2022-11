"Se busca presupuesto para la Costa Tropical" ante la falta de inversiones por Gobierno y Junta de Andalucía

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada vuelve hablar. Primero se hace balance de la manifestación del pasado 27 de octubre, de la cual se sienten satisfechos y agradecidos por la gran cobertura que se dió por los medios de comunicación y también por el apoyo social de la comarca.



Javier Rubiño, presidente de AECOST y portavoz de la Plataforma, comentaba que han echado en falta el arrastre de más gente por parte de los políticos. Les ha faltado implicación. Les agradecen que hayan participado en el desayuno con la plataforma para anunciar la movilización, que hayan hecho alguna manifestación en la redes sociales, pero se necesitaba arrastrar a más gente con ellos a la convocatoria.

Próximas actuaciones





La próxima actuación que va a organizar la Plataforma es diferente de todo lo que se ha hecho anteriormente y es que se trata de una labor pedagógica.



Se va a mantener reuniones con profesores y alumnos de secundaria, en los institutos, explicando cómo hemos llegado hasta aquí. Que los jóvenes sepan por qué se tienen que ir fuera a estudiar y a trabajar. Hay que tener en cuenta que ellos también son próximos votantes….



En Madrid y Sevilla también habrá próximamente acciones y en breve hay prevista una reunión en Madrid de la que ya se nos adelantará el contenido..





Presupuestos





La plataforma se muestra nada contenta con los Presupuestos Generales del Estado ya que no hay partidas significativas ni para la Presa de Rules, ni para las playas ni por supuesto para el tren. Y en referencia a los presupuestos de la junta de Andalucía tampoco están contentos, ya que vienen a la provincia de Granada 488 millones de euros y para la Costa solo llega 6,4 millones de euros que van íntegramente para el centro de salud de Salobreña. Es decir, un 1,23 % del presupuesto de la provincia viene para la Costa Tropical. Para Javier Rubiño es un dato extremadamente llamativo y creen que tiene correlación con la poca presencia de delegados ni diputados de la costa granadina.



Con respecto al plan S.O.S. de la Junta de Andalucía para obras de emergencia por motivos de la sequía, están llegando a Málaga, Almería… pero nada para la Costa Tropical.



Ferrocarril





Para Javier Rubiño el problema del tren tiene nombre propio y se llama Xavier Flores. Estuvieron presentes en el Foro Conexión Europa que se celebró en Granada esta misma semana y el secretario general de infraestructuras, el citado Xavier Flores, dijo “ señores voy a hablar de lo que nadie quiere hablar, del tren Motril Granada “ y dijo que no tenía futuro porque el TIR es negativo en retorno (algo que siempre es así)



Este hombre no quiere construir el tren entre la costa y la capital y es precisamente el técnico que tiene que argumentar sus cualidades para lanzarlo en el ministerio, así que ya sabemos quién está frenando el que se pueda realizar esta conexión ferroviaria en un futuro..

Así se manifestaba en el foro celebrado en la Cámara de Comercio de Granada sobre los Corredores Ferroviarios

Agua





Fernando Moreno, presidente de la comunidad general de Regantes del bajo Guadalfeo ha resaltado que la junta de Andalucía ha previsto más de 4.000 millones de euros para el plan S.O.S. por el que se van a acometer obras de emergencia, pero el problema es que se están pidiendo trasvases. La unión europea lo dice muy claro “ no hay trasvases “.

Fernando espera que no sea la excusa para querer hacer trasvases de agua a otras provincias y también espera que los políticos de Granada estén de nuestra parte y digan claramente que NO.





Espigones





El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, también nos cuenta que ya hace un año que Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, prometió que todas las defensas del litoral se licitaban este año, para ejecutarse en 2.023.

El proyecto más avanzado es el de Playa Granada y ya se encuentra en Madrid, pero el resto no es así y hay algunas playas que lo necesitan y ni siquiera tienen estudios. Se manifiestan totalmente en contra de obras de emergencia porque hay que invertir en la solución. Por supuesto los Chiringuiteros seguirán apoyando las peticiones de la plataforma.



La plataforma por las infraestructuras también lanza una nueva campaña “ se busca presupuesto para la costa tropical “ a la vista de que no somos importantes para ninguna administración ya que no prevén inversiones prácticamente de ningún tipo.

