El Ayuntamiento de Torrenueva Costa pide sensatez y que no se acceda al puente colgante sin terminar

El Ayuntamiento de Torrenueva Costa, hace un llamamiento a los curiosos y les pide que no accedan al "puente colgante", ya que no está terminado, está prohibido el acceso y pueden poner su vida en peligro. Tiempo habrá de disfrutarlo...

Hacen este llamamiento a través de las redes sociales:

IMPORTANTE!!!

El puente no está acabado y hay personas entrando al recinto y cruzando por él. No solo no está permitido el paso sino que están poniendo su vida en riesgo. Pedimos sensatez.

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado