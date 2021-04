El Ayuntamiento reconoce la "espectacular trayectoria" de la escritoria motrileña Erica Delgado

Informa el Ayuntamiento de Motril, que su alcaldesa, Luisa María García Chamorro, ha felicitado a la joven escritora motrileña, residente en Madrid, Erica Delgado Rodríguez “por su espectacular trayectoria”, en el transcurso de la recepción que ha brindado hoy la primera autoridad municipal a la también comunicadora audiovisual y guionista.

En el acto, al que han asistido también tanto el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino, como la concejala de Comercio, Susana Peña Gómez y la teniente de alcalde de Educación, Débora Juárez Castillo, además de varios familiares de la escritora, se ha vuelto a poner de manifiesto “la necesidad de que destaquemos y hagamos muy visibles las aptitudes artísticas, literarias, deportivas o profesionales de muchos motrileños que han saltado a la escena nacional e internacional”, en palabras de la propia alcaldesa.

García Chamorro entiende que “estamos viviendo una época difícil, por las circunstancias actuales, pero tremendamente fructífera para una generación de jóvenes que alcanzan sus metas y sueños pero que, al mismo tiempo, tienen que servir de ejemplo e inspiración para otros muchos que también pueden conseguirlo”. Para la alcaldesa, las raíces de la joven escritora son una justificación más que suficiente “para que su pueblo se acuerde de ella y le exprese su reconocimiento y admiración”.

De hecho, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino, trasladó a la escritora –que ha encontrado en la poesía su mejor expresión- su más sincera enhorabuena por “su espíritu abierto y por toda esa maravillosa capacidad que has sabido plasmar en su poemario”.

En efecto, ‘Pinceladas’ es título de la obra que Erica Delgado lleva al gran público como una muestra soberbia de su capacidad, puesta además de manifiesto con no pocos reconocimientos y premios en su época estudiantil. Para la autora, “este poemario que refleja cómo me atrapa la gente y yo escribo básicamente sobre ello, sobre visiones y capturar lo que está pasando en un momento determinado”. Delgado comenzó escribiendo en el colegio e instituto “y eso me animó a seguir, aunque inicialmente la poesía era algo más alejado que al final me enamoró”, concluía la escritora.