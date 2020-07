El Ayuntamiento de Motril visita los comercios de la Calle Ancha donde no existe ningún brote de COVID

Informa el Ayuntamiento que la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha puesto de ejemplo la actitud y el compromiso de la totalidad de los establecimientos comerciales y de hostelería de la popular Calle Ancha de Motril, en lo que se refiere a la exhaustividad de las medidas de seguridad contra el Covid-19, la higienización de locales y la obligatoriedad de que los usuarios de unos y otros cumplan con el preceptivo uso de mascarillas y desinfección de manos.

Acompañada de los tenientes de alcalde de Urbanismo y Acción Social, Antonio Escámez e Inmaculada Torres, respectivamente, además de los concejales de Comercio y Juventud Susana Peña y Alejandro Vilar, la regidora motrileña ha elogiado el sacrificio y superación demostrado por los pequeños y medianos empresarios ubicados en la principal arteria comercial de toda la zona norte del casco urbano “porque además de los inconvenientes sufridos con las obras de urbanización han tenido que soportar el cierre de sus establecimientos, durante dos meses, y en ningún caso se puede consentir que se señale a la zona como un foco de Covid”.

Muy tajante, en este sentido, ha sido la primera autoridad municipal quien ha comunicado a varios comerciantes y hosteleros “el apoyo firme y unánime del gobierno local, ante cualquier desinformación que ponga el dedo en el mapa de una zona ejemplar en su comportamiento ante la pandemia y donde no sólo sus habitantes sino Motril entero pueden sentirse muy seguros”.

Calma y prudencia

García Chamorro ha hecho un llamamiento “a la calma y a la prudencia después del pequeño brote que se ha producido en Motril, porque desde el minuto 0 estamos en contacto con las autoridades sanitarias y, desde el ayuntamiento, lo que tenemos son datos oficiales”. Con estas palabras, la alcaldesa ha pedido a la población que no de

pábulo a rumores y comentarios malintencionados que solo provocan miedo y daño a las personas y empresarios de cualquier zona del municipio. Es más, Luisa María García ha incidido en el hecho de que este jueves la Consejería de Salud contactó con el consistorio motrileño para avisarle de que se estaba investigando un pequeño brote en la ciudad, del que en principio había siete personas de un núcleo familiar y allegados, que habían dado positivo, sin que a día de ayer hubiese nadie ingresado en el Hospital de Motril, “y que se había activado el protocolo que se sigue aunque sea un solo caso, y que consiste en hacer un seguimiento de esas personas que hayan podido tener contacto directo y recomendarles que no salgan de sus domicilios”. La alcaldesa ha manifestado no saber donde se ha podido generar el comentario de que el brote se ha producido en la propia calle Ancha, lo que ha ocasionado un malestar general tanto de sus vecinos como de los comerciantes: “es incierto y por eso hoy venimos a apoyar a una calle que ahora está recuperando su alegría y que no merece un jarro de agua fría como este; así que desmentimos categóricamente que el foco esté aquí”.

Por otro lado, la alcaldesa ha destacado el trabajo que está realizando el Área Sanitaria Sur porque “se ha actuado con tal rapidez que se ha detectado al paciente 0, con lo que se ha puesto en marcha de manera inmediata el protocolo, por lo que insistimos en pedir tranquilidad y responsabilidad”.

En la misma línea, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, ha sido claro al afirmar que “es incierto que exista un foco en la Calle Ancha, una zona que no se merece ser objeto de informaciones falsas o bulos”. Escámez ha puesto de relieve el trabajo concienzudo de los comerciantes y hosteleros de toda la zona por “garantizar la seguridad de sus establecimientos, al máximo y con todas las medidas”. El teniente de alcalde ha revalidado “el apoyo total del gobierno local hacia los habitantes y comerciantes de una zona muy trabajadora que merece el respeto más absoluto”.