El Ayuntamiento de Motril trabajará en Servicios Mínimos los próximos 15 días

La alcaldesa de Motril y el coordinador del comité de seguimiento local del coronavirus, Nicolás Navarro, han reunido este domingo por la mañana en sesión extraordinaria y urgente a este órgano en el que están representados el Gobierno local y los diferentes jefes de servicio y técnicos de todas las áreas municipales. Estas medidas, que afectan al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y a los trabajadores municipales y que han entrado en vigor hoy mismo, han sido consensuadas también con los representantes sindicales y con los portavoces de todas las formaciones políticas con representación en el Consistorio motrileño.

En materia económica, las nuevas medidas anunciadas por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, afectan a las tasas municipales que se encuentran al cobro en estos momentos, como la tasa de mercado, basura industrial, basura doméstica, reservas de espacio y vados, con una ampliación del plazo de pago en período voluntario de un mes. Así, los contribuyentes dispondrán hasta el próximo 6 de mayo para abonar sus pagos.

Además, se decretan servicios mínimos en el Ayuntamiento y en la mayoría de sus dependencias durante los quince días en que se encuentre en vigor el estado de alarma y solo mantendrán su gestión ordinaria los servicios de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el Servicio de Limpieza, que pueden ver incluso incrementado su trabajo con servicios extraordinarios. En el caso de la Policía Local, se suspenden las vacaciones, permisos y licencias del personal y el Servicio de Limpieza cubrirá todos los servicios con excepción de la recogida de voluminosos. Igualmente, se cerrará el punto limpio. El resto de los servicios municipales, se cubrirá mediante el sistema de teletrabajo del personal.

Teléfono de información municipal

El cementerio y el mercado municipal permanecerán abiertos, pero se restringen las visitas y deberán respetarse las normas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias, como la prohibición de aglomeraciones y la obligación de guardar una distancia mínima entre las personas. En el caso del camposanto municipal, solo estará permitida a la entrada de familiares directos de los fallecidos y de los servicios funerarios. A partir de mañana lunes, el resto de instalaciones y servicios permanecerán cerrados y solo se prestará atención telefónica en horario de 9:00 a 12:00 horas. El Ayuntamiento ha habilitado el número de teléfono 680624471 para información sobre trámites administrativos municipales que estará operativo en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Se suspende igualmente por un plazo de 15 días el servicio de gestión del estacionamiento regulado en superficie (Zona Azul), de manera que no se cobrará el precio público por el estacionamiento de vehículos en las zonas reguladas de todo el término municipal, se reduce al 50 por ciento el servicio de autobús urbano y se prohíbe el uso y baño en las playas del municipio durante un plazo de 15 días.

La primera edil motrileña ha incidido en que la mayoría del personal municipal seguirá ejerciendo sus funciones desde sus casas mediante el sistema del teletrabajo para mantener la actividad del Ayuntamiento y ha pedido a la ciudadanía que respeten las normas establecidas por las autoridades competentes, que extremen las medidas de prevención y que no salgan a la calle “salvo para aquello que sea imprescindible”. García Chamorro ha añadido que “depende de cada uno de nosotros que esto se pare cuanto antes” y ha criticado la “irresponsabilidad” de aquellos establecimientos no esenciales que permanecían abiertos esta mañana o de aquellos que hacían uso de las playas. “La prioridad ahora mismo es la salud de los motrileños y de las motrileñas”, ha dicho la alcaldesa, que ha querido dejar claro que el Gobierno local no dudará en adoptar ningún tipo de medida, incluso las multas, para que la gente cumpla las normas.

La alcaldesa ha asegurado que, desde la Gerencia del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril, se reitera la información de que, en estos momentos, no hay ningún afectado por coronavirus en Motril, a la espera de determinadas pruebas efectuadas que se están retrasando por algunos problemas de saturación. García Chamorro ha indicado también que el Ayuntamiento ha puesto los medios municipales a disposición de la consejería de Salud para “actuar de manera coordinada” y ha tenido palabras de agradecimiento a los grupos políticos del gobierno y de la oposición por su apoyo a las medidas que se están adoptando desde el Gobierno local.

Proteger la salud y seguridad de los vecinos de Motril

Esta es la prioridad que se ha marcado en este momento el Ayuntamiento tras la declaración del estado de alarma nacional para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que ha llevado a la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, a adoptar nuevas medidas temporales de carácter extraordinario y que complementan las decisiones tomadas por la alcaldía en los dos últimos días con el objetivo de prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico. “Ante una situación excepcional, hay que tomar medidas excepcionales”, ha dicho García Chamorro, que ha apelado a la responsabilidad de todos para que se respeten las normas sanitarias y se demuestre, “una vez más, que somos un gran pueblo y una gran ciudad”.

Nuevo comité de crisis

Por su parte, el teniente de alcalde de Hacienda y Obras Públicas y coordinador del comité de seguimiento, Nicolás Navarro, ha anunciado la creación de un comité de crisis formado por los tenientes de alcalde de Seguridad Ciudadana y de Mantenimiento Urbano, el concejal de Limpieza, el jefe del Servicio de Prevención del Ayuntamiento, la secretaria general, la jefa de Personal, el jefe de Informática y el interventor del Consistorio, bajo la presidencia de la alcaldesa y la coordinación del propio Navarro. El responsable municipal ha garantizado una información puntual de la situación en la ciudad de Motril y ha agradecido a los ciudadanos que hayan acatado las normas dictadas ante la evolución de la pandemia.

Navarro ha hecho un nuevo llamamiento a la tranquilidad y calma de la población, porque “los servicios sanitarios están preparados”, al tiempo que ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana con las medidas adoptadas para contener la propagación del virus, como quedarse en casa y cuidar a las personas más vulnerables. “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, porque vamos a estar muy coordinados fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y el Gobierno de esta ciudad con todos los grupos políticos de la Corporación”, ha señalado.

http://www.motril.es/index.php?id=1