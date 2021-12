El Ayuntamiento de Motril presenta sus presupuestos para 2.022 en pleno puente de la Inmaculada

Informa el Ayuntamiento de Motril que recibirá el nuevo año con un presupuesto expansivo que dejará a cero la deuda municipal acumulada durante décadas.

El Gobierno Municipal presidido por la alcaldesa Luisa María García Chamorro ha presentado un documento consensuado al cien por cien con todas las áreas municipales, y que supone poner a la localidad en un punto de no retorno de su consolidación como epicentro urbano y económico del sur de Andalucía Oriental. 56.077.461,95 de previsión de gasto sobre un montante previsto de ingresos de 56.207.091,90 de euros, dibujan el gráfico sobre el que gravitará toda la actuación municipal en un ejercicio que, según ha destacado la propia alcaldesa, “no vamos a decir que estamos construyendo los cimentos del futuro, no. Estos ya los hemos dejado muy sólidos: ahora vamos a comenzar a edificar las plantas superiores del edificio de nuestra realidad como ciudad moderna, abierta y cosmopolita”, una afirmación que traduce lo que la propia primera edil ha calificado de intencionado “triunfalismo”, al explicar que “Motril merece que hayamos abandonado definitivamente el discurso derrotista de décadas atrás para lucir la cabeza alta y demostrar que, incluso en circunstancias como las actuales que continúan siendo adversas, somos capaces de crecer y crecer en todos los aspectos”, en alusión al desarrollo imparable que la ciudad y toda su órbita urbana está experimentando en los últimos dos años.









La alcaldesa, que ha felicitado públicamente al teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro Díaz, “por su tesón, esfuerzo y trabajo modélico al capitanear el consenso total de todas las áreas y ejecutar un documento realista y muy ambicioso para Motril”, ha reiterado la fortaleza y unión del Gobierno Municipal; algo que ha tenido un buen reflejo en la construcción del Presupuesto del Ayuntamiento de Motril para 2022. García Chamorro ha subrayado “la importante apuesta social que no se olvida de los ciudadanos más necesitados de su Ayuntamiento. Esa justificación ha movido al Gobierno que presido a tenerla muy presente desde que irrumpió la pandemia. Es más, para nosotros no es 'gasto social' sino la mejor de las inversiones que puedan realizarse, porque las personas son lo primero y lo serán siempre. En ese marco, ponemos el foco sobre la residencia San Luis y continuamos en algo por lo que hemos luchado, la rebaja impositiva en la ciudad. Esa es nuestra hoja de ruta”, declaraba la alcaldesa, quien asegura que ella y su equipo de gobierno no están dispuestos “ni a bajar el listón ni a detener el tren”, lo que ha cristalizado en una subida considerable del presupuesto de todas las áreas, especialmente en todas aquellas que inciden directamente en el bienestar de la ciudadanía, en el fomento del empleo y riqueza o en la expansión urbana tanto en grandes infraestructuras como en la micro política.





De la misma forma, Luisa María García Chamorro ha puesto énfasis en la la relación de colaboración y lealtad institucional con la administración autonómica “porque ello ha devuelto a Motril sus grandes proyectos y, de cara al próximo ejercicio, será una de las grandes pautas del desarrollo urbano; al igual que la eficiencia demostrada por este ayuntamiento en la gestión de los fondos Edusi, que permitirá desarrollar proyectos muy importantes no ya a medio plazo, sino ahora”.





De esta forma, y a falta de su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal, el Gobierno de la Ciudad expresa su convicción en que se abre un nuevo periodo en la gestión de su Ayuntamiento.

“Es de los primeros ayuntamientos grandes de toda España que liquida su deuda municipal y que, en este próximo ejercicio, pondrá el marcador a cero”, destacaba el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro Díaz, para quien además de constituir “un logro histórico fruto de un trabajo serio y de un compromiso firme por el futuro de los motrileños”, pone una alfombra roja al definitivo despegue del municipio en todos los aspectos “sin el lastre de las deudas con los bancos y permitiendo ejecutar un presupuesto con total libertad, con altitud de miras y en consonancia con la gran ciudad en la que nos estamos convirtiendo”, decía Navarro. Así, el teniente de alcalde desgranó, área por área, partidas que llaman poderosamente en su aspecto más social, nada menos que 4.223.741,05 de euros con un importante refuerzo de la ayuda a domicilio y residencia San Luis; 2.966.544,84 para limpieza; 1.223.455,33 en parques y jardines; el espectacular salto en mantenimiento del municipio, con 2.558.574,15 €; la apuesta por el desarrollo litoral y turismo, con 409.859,13; 203.005,09 para cultura; seguridad ciudadana que duplica el presupuesto con una partida de 668.568,69, etc.





Sin embargo, Nicolás Navarro insistía en la liquidación de la deuda, que arrojaba datos muy reveladores, ya que en 2007 esta alcanzaba los 43.310.029,47 de euros, estando en 2019, al inicio del actual mandato, en 8.467.450,29 y poniéndose a cero en el próximo 2022. Navarro, que tuvo palabras de reconocimiento para la totalidad de los responsables de Economía y Hacienda de todos los mandatos anteriores, expresó su total convicción “en el revulsivo que va a suponer para Motril haber cerrado esta etapa y comenzar a rodar sin esa carga”. Con todo, el teniente de alcalde aludió al reto que ha supuesto confeccionar un presupuesto sin los ingresos correspondientes a las plusvalías, con una importante bajada de impuestos municipales y con una visión tan social como se ha tenido en la confección del mismo.









“Todo un reto de presente y futuro que nos pone en un lugar muy destacado del mapa turístico andaluz”, expresaba el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Litoral, José Lemos Perea, quien también destacó “el entendimiento, voluntad y objetivos comunes de todos los miembros del Gobierno Municipal” lo que, a juicio de Lemos, ha permitido a Motril desbloquear proyectos “y contemplar su línea litoral como lo que es, el principal factor de desarrollo de los próximos años, porque así lo entendemos y porque somos muy conscientes de que tenemos un entorno único, exclusivo y que ahora sí podemos vender con la cabeza muy alta y atraer una potente inversión”. Lemos aseguró que todo lo previsto, y todo lo iniciado, tendrá un punto y seguido: “ahora se trabaja a fondo en las playas, en su desarrollo, accesibilidad, medio ambiente, ocio y proyección. Ya no hablamos de largo plazo, sino de presente”, dijo el edil.





El teniente de alcalde de Urbanismo y Agricultura, Antonio Escámez Rodríguez, fue muy explícito al afirmar que “estamos en un momento ilusionante y, sobre todo porque venimos a final de año con un presupuesto en la mano, algo que nos permite actuar, hacer y crecer de manera sólida y planificada”. Escámez felicitó a la totalidad de un gobierno local “comprometido, que trabaja de manera coordinada y tan seria que se están haciendo cosas impensables”. Para Escámez, llegar a final de año “con este logro es algo que Motril reconocerá porque la ciudad, sus barrios y sus anejos están cambiando y se transformarán completamente. Creemos en Motril y vamos a por todas”, aseguró el teniente de alcalde quien reiteró el compromiso municipal con el sector agrícola, el pesquero “y todo lo que represente empleo y riqueza para los sesenta mil habitantes de Motril”.