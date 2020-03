El Ayuntamiento de Motril ondea la bandera de la igualdad y no solamente con actos ceñidos al 8 de marzo

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro ha hecho hoy un llamamiento a la unidad de toda la sociedad local en la defensa y promoción de todos los valores que integran el orbe de la paridad entre mujeres y hombres, al tiempo que ha advertido que es necesario “estar a alerta ante una serie de movimientos que, lamentablemente, están calando entre nuestra juventud. Y es para preocuparse, porque son ideologías que no queremos ninguno en nuestras casas y que están entrando a cañón en quienes son el futuro de la sociedad”. García Chamorro ha expresado, públicamente, su decepción porque “por primera vez en una historia de muchos años de movimientos democráticos no se podrá suscribir, por unanimidad de todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, una declaración institucional en el Día de la Mujer”, aludiendo al hecho que una fuerza política no va a participar en su adhesión a dicho manifiesto, frente al consenso y acuerdo unánime del resto de los partidos.

Por el contrario, la primera autoridad municipal ha ensalzado el papel de la veintena de colectivos que trabajan en el municipio directa o indirectamente para fomentar los valores de la igualdad entre hombre y mujer y que, en este 2020, van a desarrollar uno de los programas más extensos de los últimos años y que se extenderán prácticamente a lo largo de todo el mes. “La igualdad se tiene que defender durante todo el año y los colectivos sois el mejor arma para visibilizar los problemas que aún subsisten en este sentido”. De la misma forma, García Chamorro ejemplarizó en el equipo de gobierno municipal y en la propia corporación “cómo podemos lucir con orgullo que su Ayuntamiento ha asumido la paridad como una de sus principales enseñas”, dijo.

Y es que marzo llega a Motril haciendo que ondee la bandera de la igualdad y no solamente con actos ceñidos al 8 de marzo. La teniente de alcalde de Acción Social e Igualdad, Inmaculada Torres Alaminos subrayó el lema de la campaña que aúna, en la misma dirección, las actividades del Área de Igualdad y del grueso de colectivos que conforman el Consejo Municipal de la Mujer; un formidable contingente humano que va a desplegar una actividad tan importante como extensa. La teniente de alcalde destacó, en relación a ello, el espíritu “de celebración, reivindicación, reconocimiento y labor de tantas y tantas mujeres que han sido decisivas para construir nuestra sociedad actual”. Inmaculada Torres resaltó la colaboración de varias áreas municipales, “todo ello sin olvidar que el fomento de la igualdad de oportunidades está presente en toda la política municipal, y este programa de actividades es tan solo una pequeña muestra”, y dijo sentirse orgullosa de la fortaleza del tejido asociativo que sustenta la actividad defensora y promotora de la igualdad en todo el municipio. Un programa al que se suman todas las acciones previstas por la mayoría de las asociaciones.

Así, desde Afammer se destaca “el diario de una jueza” o el taller de suelo pélvico, con Rocío Garrido, como dos interesantes propuestas que su vicepresidenta, Mari Carmen Álvarez, presentaba desde esta asociación; al igual que Ceres anunciaba la próxima celebración de una actividad de gestión financiera de empresa agraria, en el aula de formación de Coag Granada, en Motril, para mujeres agricultoras y ganaderas, tal y como informó su asesora técnica Sonia Ramos.

Rocío Corral, socia de Damos la cara, comentó que las actividades ya llevan un largo recorrido a lo largo de todo el mes de febrero, incluidas las concentraciones de cada 25 de mes en recuerdo de las víctimas de la violencia machista. Por último, la institución Cruz Roja, representada por Laura Díaz Enriquez, está dispuesta a llevar su mensaje de igualdad al corazón de la juventud: “queremos trabajar con los jóvenes, por la falta de modelos y de personas que esa juventud tengan como referencia para entender bien que es la igualdad, y todo ello en el panorama actual de situaciones de desequilibrio que existen, limitaciones que deberían de eliminarse y que son incomprensibles a estas alturas”.

Un paso adelante escenifica, pues, la conjunción no solo de esfuerzos sin de firmes intenciones para consolidar una sociedad igualitaria y desterrar las amenazas latentes que intentan minar lo que esa misma sociedad ha conseguido con mucho trabajo e incluso vidas a lo largo de la historia.