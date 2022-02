El Ayuntamiento de Motril ofrece toda la cultura GRATIS hasta el mes de junio

Hasta el próximo mes de junio, en principio, todos los espectáculos culturales gestionados directamente por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril, y principalmente en el Teatro Calderón, tendrán entrada gratuita previa invitación para el público motrileño. La decisión, arropada por la totalidad del Gobierno Municipal, ha sido anunciada hoy por la alcaldesa Luisa María García Chamorro. “Somos conscientes de que la situación generada por la pandemia ha dificultado el acceso de muchas personas a la cultura, simplemente por el coste que para ellas supone el precio de una entrada. Somos conscientes y sensibles, y no podemos permitirlo desde la institución municipal”, ha explicado García Chamorro.





La primera edil ha felicitado al Área de Cultura y a su concejal Miguel Ángel Muñoz Pino “por plantear una iniciativa que ha sido acogida con mucho cariño por todo el Gobierno Municipal y, por supuesto, por esta alcaldesa que entiende que las personas están por encima del dinero y que el acceso a la cultura no debe tener ninguna llave pesada que impida abrir esa puerta, porque la cultura es de todos, sin exclusión”, dijo García Chamorro, quien ha querido recordar que el Ayuntamiento de Motril “no ha abandonado a la cultura incluso en los momentos más difíciles, pero queremos ir a más con esta decisión que, entendemos, es muy justa desde el punto de vista social”.





De esta forma, la cartelera habitual del área será asumida íntegramente por Cultura, “lo cual quiere decir que las compañías teatrales, grupos, etc., cobrarán su caché porque tienen que cobrarlo y porque son trabajadores y familias que dependen de ello pero, por lo pronto y en principio hasta junio, los motrileños no tendrán que pasar por taquilla”, ha dicho el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino, quien mostró su gratitud a la alcaldesa y al resto de compañeros del Gobierno Municipal: “basta un guiño de uno de nosotros para que todos nos entendamos de inmediato y arropemos iniciativas como esta”, añadió Muñoz Pino. “En algunas de las actuaciones que hemos organizado últimamente y con entrada libre, hemos comprobado como venían personas que aman la cultura pero que, habitualmente, no asistían a los espectáculos y es nuestra obligación darles la oportunidad que lo hagan, al menos hasta que la situación mejore para todos”.





Lógicamente, la medida afecta en exclusiva a toda la programación diseñada y organizada directamente por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril y no a otro tipo de espectáculos organizados de manera privada y/o concertada.