El Ayuntamiento de Motril invertirá casi 24 millones de Euros en la "Vía Parque" que llegará hasta el Puerto

Repasamos la actualidad de la vida de Motril con la alcaldesa Luisa García Chamorro, quien se mostraba satisfecha porque los datos COVID van mejorando, pero que no podemos bajar todavía la guardia. Nos anuncia que el jueves de esta misma semana se va a realizar una vacunación masiva en el pabellón de deportes utilizando todo el pabellón.

También recuérda la Alcaldesa que la noche de San Juan las playas van a estar abiertas, "Está claro y comprobado que la noche trae unos incrementos de contagios y no queremos. Queremos un último esfuerzo por parte de la ciudadanía. Se está preparando un decreto para la noche de San Juan. Ya tuvo lugar una reunión la semana pasada con la mancomunidad y se acordaron las acciones. Motril no está por cerrar las playas. Se van a adoptar una serie de medidas para desalentar el botellón en la playa. Se prohíben las hogueras, las barbacoas, los equipos de sonido, la bebida a pie de playa durante esa noche… Y recordar que el día siguiente es festivo en Motril Y tienen todo el día para disfrutar de la playa“.

Por otra parte comentamos que el próximo viernes se presenta el proyecto de apertura del Puerto De Motril

La apertura del Puerto De Motril va a ser muy buena para la ciudad y para los barrios de Varadero y Santa Adela. Se va a hacer una inversión muy importante por parte de la autoridad portuaria y del propio ayuntamiento se va a cometer la “ vía parque “, para lo que ya se están haciendo algunos contratos para elaborar su diseño.

“ La idea es que arranque esa vía parque desde la ronda sur de Motril, la zona de crecimiento por excelencia de nuestra ciudad, y baje buscando el puerto .Sería abrir una tercera vía que atraviese el parque de la caña, como se recoge en el nuestro PGOU, son terrenos protegidos y la idea es que se haga un sendero peatonal, un paseo, donde incluso haya sitio para poner el ferial de Motril que queremos trasladarlo a esta zona de Motril", nos explica la alcaldesa.

La inversión prevista es de casi 24 millones de euros para todo el proyecto por la parte municipal. Ese dinero no se puede gastar en otra cosa porque es una finalidad aceptada,“se ingresó hace muchos años por parte de los promotores de Playa Granada con ese objetivo específico y si no nos lo gastamos en eso habría que devolverlo y yo entiendo que ahora no estamos para devolver dinero".

Otros asuntos que hablamos con la alcaldesa son relacionados con las obras en la Plaza de España que van a buen ritmo,“ La plaza de España está todo en orden“.La raíces de los árboles han crecido en horizontal y no han profundizado mucho y por eso han levantado la solería de la plaza. El Ayuntamiento ha contratado a la arqueóloga Loreto Gallegos por si aparecía algún resto arqueológico y todo va a buen ritmo.









También se espera abrir el parque de los pueblos de América para mediados de julio y esperan que se inicie ya inmediatamente las obras del bar-cafetería que se va a instalar allí. La alcaldesa apela al espíritu cívico, “ se están instalando los columpios y estamos viendo como la policía tiene que ir casi todas las tardes a echar gente. El parque está cerrado, el parque está en obras, el parque es hasta peligroso. Los columpios que se están montando no están todavía totalmente fijados, con lo cual hay gente que está utilizando indebidamente, y aparte de la correspondiente sanción que se van a llevar es que es un peligro “.