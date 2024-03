El Ayuntamiento de Motril impugnará la huelga de limpieza en sede judicial a partir del Lunes Santo

A las 4:00 de la tarde del martes, 19 de marzo, tuvo lugar una reunión en el SERCLA para acordar los servicios mínimos de la huelga general indefinida que han convocado los sindicatos en el Ayuntamiento de Motril a partir del próximo lunes 25 de marzo, Lunes Santo.



El Teniente de Alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, explica cómo fue la reunión donde no hubo acuerdo para desconvocar esta huelga.



También anuncia que el Ayuntamiento va a impugnar la convocatoria de huelga en vía judicial por estos motivos:

- En el acta de convocatoria no cuenta con uno de los artículos fundamentales, el artículo 3 del Real decreto del 77, que tiene que ser un acuerdo expreso. En el orden del día no aparece y además intervienen 24 personas y solo firman 21 cuando se dice que ha sido por unanimidad. Entra en contradicción.



-La asamblea decide que la huelga sea convocada antes del inicio de la Semana Santa y, sin embargo, se ha convocado ya iniciada la Semana Santa.



-No se designan los objetivos de la huelga ni se designa el comité de huelga.



Por todo ello se puede declarar en fraude de ley o ilegal, y según el Teniente de Alcalde, el Ayuntamiento vela por todos sus trabajadores, y no quiere que puedan tener consecuencias negativas a quienes segunden la huelga. El Ayuntamiento de Motril tiene unos 700 empleados.



Juan Fernando insiste en que el gobierno del Ayuntamiento de Motril quiere diálogo y el tiempo apremia, ya que ahora es el momento de participar en la elaboración de los pliegos para la licitación de la externalización del servicio de limpieza de Motril, que ya está en marcha.

Se respetarán todos los derechos laborales, pero ahora se pueden introducir mejoras, como la movilidad geográfica.

Se ha convocado otra reunión urgente para el jueves 21 a las 9:00h y les volverá a plantear que convoquen la huelga con todas las garantías y que no se pueda ver afectado negativamente ningún trabajador municipal.