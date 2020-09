El Ayuntamiento de Motril felicita a Luis Rubiales por su reelección al frente de la RFEF

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, comunica que ha querido felicitar públicamente en nombre de toda la Corporación al motrileño Luis Rubiales que ha sido reelegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para los próximos cuatro años, el periodo 2020-2024, durante la Asamblea General del organismo, celebrada en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), con la presencia de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha definido a Rubiales como un hombre “humilde, sencillo y muy motrileño” y ha afirmado que son muchos los miembros de la generación de Rubiales los que están haciendo “grandes cosas” en sus distintas profesiones, por lo que la ciudad tiene una deuda de gratitud con todos ellos por llevar “con orgullo el nombre de Motril” en todos los ámbitos.

En una de sus habituales visitas a Motril y con motivo de una recepción oficial en el Consistorio motrileño, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se declaraba “orgulloso” y “emocionado” y añadió que siempre tiene “presente a Motril” y que siempre piensa en Motril, en su colegio San Antonio y en la Calle Ancha”. Rubiales dejó escrito en el Libro de Honor del Ayuntamiento: “Soy de Motril, me crié y crecí muy feliz en Motril. Es mi pueblo, mi ciudad, lo digo con orgullo. Cuando puedo, vuelvo con mi familia, con mis hijas. Cuando no, siempre Motril está en mí. En mis pensamientos, en mis decisiones, en mi memoria y, sobre todo, en mis sentimientos. Amo Motril, por eso mismo quiero dar las gracias a mi amiga Luisa, querida alcaldesa. También a toda la Corporación. El honor que me hacéis hoy es el mayor que nunca podré recibir. Gracias”.

Luis Manuel Rubiales Béjar es licenciado en Derecho, vicepresidente de UEFA y presidente de la Real Federación Española de Fútbol desde el 17 de mayo de 2018. Ex futbolista profesional, fue presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), convirtiendo el sindicato en una referencia europea en su modelo de gestión. En su carrera deportiva como futbolista jugó en todas las categorías como defensa entre 1991 y 2009.