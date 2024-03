El Ayuntamiento de Motril aclara la relación con la empresa granadina vinculada al caso Koldo

El Ayuntamiento de Motril explica cómo fue esa adjudicación de la Ronda Sur con Áridos Anfersa ante las publicaciones donde aparece esta empresa implicada en el caso Koldo.



El teniente alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro, explica que están sorprendidos por la aparición del ayuntamiento motrileño en esta trama que investiga la UCO de la Guardia Civil y donde no tienen nada que ver.

"Todas las obras que se vienen realizando, se vienen realizando a través de las mesas de contratación, las cuales están presididas por los habilitados nacionales, que son el interventor y la secretaria del Ayuntamiento y que son los que fiscalizan todas las tramitaciones y todos los expedientes que van a esa mesa de contratación, y todos los contratos, tanto de obras como de servicios, que se contratan por parte de Ayuntamiento de Motril“, explica.



Sigue relatando Nicolás que "mostramos nuestra sorpresa más auténtica, en la que se intenta meter la adjudicación de una obra, como muchas obras que se han adjudicado en la provincia de Granada, y fuera de ella a la empresa Anfersa, entre otras cosas, porque tenía solvencia en la administración, y, sobre todo, en la forma de ejecutar las intervenciones, como así lo demuestren las intervenciones que se han ejecutado. Independientemente de eso, no tenemos nada que ver con la trama que se está investigando por parte del señor Koldo o el señor Ábalos en la zona de lo que sería el ministerio de Transportes a través de ADIF".



Sigue explicando el Teniente de Alcalde que "concretamente en la obra que se ha puesto en algún medio de comunicación, como una obra que pudiera estar bajo sospecha, quitamos la sospecha, porque es una obra que se realiza en el Ayuntamiento de Motril, en el ejercicio del año 2021, y pasa todos los trámites y toda la fiscalización por parte de los habilitados nacionales, por toda la mesa de contratación del Ayuntamiento de Motril. Esta obra concretamente sale a licitación en la primavera del año 2021 y la propuesta de adjudicación, después de haber pasado todos los filtros, todos los trámites de la contratación pública, se hace el día 17 de junio del año 2021, es decir ni siquiera estamos en la fecha en la que se está hablando de posibles reuniones entre el Señor Ábalos y los señores de la empresa o quien estuviera en esas reuniones, que lo desconocemos en el Ayuntamiento de Motril. Es decir, que nuestra obra se adjudica Después de haber pasado toda la tramitación de adjudicación, es el 17 de junio y esta obra, concretamente la gana esta empresa, junto a otra empresa que es OPR Anfersa, que era una UTE y consiguen esta obra, concretamente con un 17 % de baja sobre el precio de licitación, es decir, que esta empresa no tiene la máxima valoración. Si tiene una de las mejores valoraciones desde el punto de vista técnico, en la cual los técnicos valoran la solvencia de la empresa, la capacidad de aprovisionamiento, de material, de suministros, de maquinaria propia, de planta de esta empresa... Se valoró que tenía una planta propia de asfaltado, con lo cual, favorecía mucho la obra y después, gana por un método, totalmente objetivo, que es la adjudicación de la obra a través de una baja de un 17 % del precio inicial y no solamente es que aporta esta baja, sino que asume una serie de mejoras que había en el procedimiento de contratación, como eran las mejoras en la seguridad vial de la vía, en la ornamentación de las glorietas y en la iluminación de la propia vía. Por tanto, mostramos nuestra más absoluta sorpresa ante esta situación. El Ayuntamiento de Motril va a valorar esta información que se ha dado por algún medio de comunicación, por si en algún momento determinado, nuestro servicio jurídico estimara que se ha dañado la imagen de Motril, simplemente por el hecho de que haya una empresa que está implicada en otras contrataciones, pero no en la nuestra" afirma Nicolás Navarro.



En esta valoración que hace el Ayuntamiento de Motril, también se añade que esta empresa, solicitó posteriormente una revisión de precios, porque fue la época en la que se incrementó el precio de muchos materiales y el Ayuntamiento de Motril, de forma repetitiva, se negó a que se hiciera esa Revisión, que estaba amparada por la legislación y por los nuevos sistemas de contratación pública, que están basados en esa revisión de precios en torno a la época COVID y después también a ese incremento de precios que ha habido de forma generalizada.

Finaliza el Teniente de Alcalde diciendo que "no hemos tenido ningún contacto con la empresa más allá que el propio contrato que gana de forma objetiva, sino que además también, no hemos accedido una serie de pretensiones que ha tenido la empresa de revisar los precios en función de esos parámetros legales que se estableció por parte de las administraciones públicas", concluye.