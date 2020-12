El Ayuntamiento de Almuñécar quiere denunciar a FAADA por acusarles falsamente de maltrato animal

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar, que la Junta de Gobierno Local, ha acordado denunciar el convenio que mantenía que tenía suscrito desde 2.016 con la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) tras las afirmaciones “calumniosas e injuriosas” que ha realizado sin haberse preocupado de confirmar si esa información publicada sobre el estado de los animales que hay en el complejo municipal de Peña Escrita se ajustaba o no a la verdad”.

Así lo ha manifestado la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, que junto al concejal de Medio Ambiente, Luis Aragón, y el veterinario encargado de los animales en el citado complejo municipal, Antonio Casas, han querido clarificar, en rueda de prensa, la situación tras las manifestaciones realizadas por FAADA.

“Nos sorprendía que una fundación, con la que ha colaborado el Ayuntamiento para el traslado y seguimiento de todos los animales de Peña Escrita, siempre primando el bienestar de todos los animales de Peña Escrita, haya hecho unas afirmaciones. Creo que han sido unas declaraciones cuanto menos desafortunadas y que han puesto en tela de juicio la gestión del Área de Medio Ambiente y de los profesionales que están a cargo de Peña Escrita, como es el caso del veterinario, cuidadores,..”, dijo la alcaldesa.

Para Trinidad Herrera lo que había detrás de estas manifestaciones “es un interés partidista y político de desacreditar, tanto a este equipo de gobierno como a los profesionales y al propio municipio de Almuñécar, porque entendemos que salir en los medios por ese tipo de noticias en nada beneficia, ni a Almuñécar, ni a sus vecinos”, señaló.

“Desde este Ayuntamiento, se está estudiando la posibilidad de emprender, no solo acciones legales contra la citada fundación, sino también contra aquellos grupos políticos y aquellas personas que, de forma gratuita y sin datos objetivos, han atacado de forma totalmente inexplicable a este equipo de gobierno y a este Ayuntamiento.”, dijo Herrera

La alcaldesa de Almuñécar ha querido dejar claro que para el equipo de gobierno en el Consistorio sexitano “siempre ha sido fundamental y una prioridad, el cuidado de los animales de Peña Escrita. Y, a pesar de los pocos animales que allí hay, existen cuidadores y personas que se dedican exclusivamente a su cuidado. Por tanto, añade, la afirmación que venga a intentar desacreditar lo que en este momento se está diciendo, es una falta a la verdad absoluta”, dijo la edil sexitano quien advirtió que “en política no todo vale y detrás de un equipo de gobierno, hay un municipio y no puede salir gratuitamente en la prensa por historias que no se ajustan en nada a la verdad”, subrayó.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Luis Aragón, recordó la relación que el Ayuntamiento ha tenido con FAADA, desde la firma del convenio en 2.016, que tras un paréntesis de 35 meses, se retomaron a finales de noviembre. En este sentido, el edil sexitano hizo referencia al intercambio de numerosos correos electrónicos habidos desde el 23 de noviembre hasta ayer, 9 de diciembre.

Aragón calificó de información “falsa, malintencionada y partidista” la hecha pública por la citada fundación. También recordó que el parque de Peña Escrita se hizo efectivo el cierre en 2.015 y desde entonces los únicos que han entrado ha sido el Seprona, las inspecciones de la Junta y hace un mes gente que tiene derecho a entrar como Convergencia Andaluza, que pidió la visita al mismo y fueron tres personas. “Oficialmente no ha entrado nadie más y si lo han hecho ha sido de forma ilegal”, indicó.

“Nosotros vamos a estudiar todas las acciones legales por la información dada porque la imagen de Almuñécar aparezca en todos los medios, como unos maltratadores de animales y no es cierto, también da pena. Tenemos dos zoos más en Almuñécar como el acuario y el Loro Sexi y por tanto no se puede permitir esas acusaciones”, dijo Aragón, antes de defender el trabajo que vienen realizando los cuidadores de los animales.

Por cierto, que el concejal de Medio Ambiente anunció que este viernes se procederá al traslado de la tigresa a un centro de Alicante. En este sentido, aprovechó para invitar a los medios de comunicación a que subieran a Peña Escrita y fuesen testigos, no solamente del momento, sino de todo aquello que les interese.

Luis Aragón recrimina a algunos medios que han publicado informaciones graves sin llegar a contrastar las mismas con un daño importante a la imagen de Almuñécar “y eso es algo que no se puede permitir. Ahí está el parque quien quiera puede comprobarlo”, señaló.

Por otro lado, el edil sexitano quiso aclarar que aunque el parque Peña Escrita contaba con resolución de apertura en 2.007, también contaba con unos condicionantes recogidos en documentación que no está en el Ayuntamiento y por tanto hemos solicitado a la Junta. Cuando la tengamos la daremos a conocer, porque no se dice que hubo recurso de alzada en 2.008 contra la citada resolución.

Por último Luis Aragón recordó que su grupo político Más Almuñécar llevaba en el programa la venta de Peña Escrita.”Porque este zoológico no era viable ni social ni económicamente”, dijo.

Por otra parte el veterinario encargado de los animales de Peña Escrita, Antonio Casas, manifestó que las fotos de huesos, utilizadas en la denuncia, fueron realizadas “con maldad, malicia y manipulación bestial”. A continuación dio cuenta de forma pormenorizada de los animales que quedan en el recinto y su estado. “Son todos prácticamente animales geriátricos, excepto la tigresa, que el día 31 hace 15 años y, hasta hace tres meses no hemos conseguido la documentación de la tigresa. Han tenido que intervenir terceras personas y el propietario nos ha dado la documentación y el CITES, pero es que, hasta ahora, no teníamos un sitio físico para llevar a Nerea, que así se llama”, explicó Casas.

Para Antonio Casas, que la polémica provocada por FAADA “ha sido una falacia en toda regla, y ya es por la dignidad de los propios animales, no podemos utilizar la dignidad de los animales que siempre han estado bien cuidados y que tienen el cariño de sus cuidadores”, señala.