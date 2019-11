Ayer lunes, la Asociación de Víctimas de Violencia de Género Damos la cara, convocó su concentración periódica

La Asociación Damos la Cara realizó ayer lunes día 25 su concentración periódica en la Plaza de la Aurora, a la que acudieron más de 100 personas, debido a coincidir con la celebración del Día internacional de la eliminación de la Violencia de Género. En un manifiesto que se leyó antes de concluir la concentración, la portavoz de la asociación, Rocío Corral, recordó el origen de este día en 1981, cuando “en el primer Encuentro Feminista de Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, las mujeres denunciaron la violencia que venían sufriendo a nivel doméstico, la violación y el acoso sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y abusos sufridos por las prisioneras políticas.” Así mismo, recordaron la elección del día 25 para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y M Teresa, tres activistas políticas asesinadas a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana y como fue la ONU quién dio carácter oficial a esta fecha en 1999.

Pese a todo, continuó Corral, “en lo que va de año en España han sido asesinadas 52 mujeres, la última en el día de hoy, más 4 casos en investigación, según las cifras oficiales.”

Para la asociación Damos la cara, este año nos enfrentamos a una situación de retroceso a nivel institucional y político que les resulta tremendamente preocupante. “Las políticas de criminalización del movimiento feminista, la negación de la realidad de la violencia de género, y los recortes en los recursos para luchar contra este mal estructural no anticipan un escenario optimista. Somos conscientes de que la violencia machista es una lacra que no podemos combatir sin la implicación de todas y todos, incidiendo sobre todo en la educación: de quienes comienzan sus primeras relaciones para que no sigan reproduciendo el mismo patrón insano, de las personas que están en contacto con las víctimas a lo largo de todo el proceso de denuncia para que sus derechos sean garantizados y defendidos, y en general, educación afectivo-emocional a todos los niveles para caminar hacia una sociedad más amable, más justa, más respetuosa y libre de violencia. Todo esto requiere de recursos, porque sin ellos no se pueden implementar las medidas que lleven a su erradicación”, concluía Corral.

Para finalizar y antes de arrancar el aplauso de las personas asistentes, la portavoz concluía con la proclama “frente al retroceso al que nos quieren llevar algunos: ¡ni un paso atrás!, ¡nos queremos vivas y libres!

En sus actividades relacionadas con el 25N, hoy martes, la asociación junto al Cineclub Mediterráneo, ofrecen un coloquio tras la proyección de la película Hard Candy, a las 20:00 horas en el Centro Cultural Caja Granada.

Las formas de contacto con la Red, para aquellas personas interesadas son a través del correo electrónico damoslacara@hotmail.com o en los teléfonos 661 472 935 y 664 014 514.