El atletismo motrileño se pasea por Andalucía y España

En los últimos días la representación del Club Atletismo Delsur (unión de las entidades de Motril y Vélez Málaga en las categorías sub 20, juvenil y absoluta), y del Ciudad de Motril (desde sub 8 a sub 16), participaron en diferentes Campeonatos de Andalucía y de España.

La localidad murciana de Cartagena acogió el Campeonato de España por clubes masculinos para la categoría sub 20, una cita que contó con lo más selecto de este deporte a nivel español y en la que el joven Club Atletismo Delsur finalizó en un más que meritorio quinto puesto del territorio nacional. A nivel individual, todos se subieron al podio, destacaron Daniel Calderón, segundo en los 400 metros lisos con una marca de 50:09; Luis Fernández, segundo en los 400 vallas, con 55:65; Jorge Rodríguez, tercero en el lanzamiento de disco con 36:73 metros; y Carlos García, tercero en jabalina con un lanzamiento de 49:69 metros.

Andaluz absoluto

La mítica pista de atletismo de Andújar acogió el Campeonato de Andalucía de clubes absoluto al aire libre. A esta cita no podía faltar el Club Atletismo Delsur, tanto en la categoría masculina como en la femenina, quien en su primera temporada tras su creación llegaba con mucha ilusión. A nivel de conjuntos el Delsur consiguió el cuarto puesto, tanto por el plantel masculino como el femenino, consiguiendo además dos podios en la modalidad de relevos, concretamente la medalla de plata en el 4x100 que formaron Ismael Gómez, Josué Mena, Raúl García y Adrián Moreno; junto al bronce en un 4x400 que completaron Josele Ramos, Ángel Martín, Daniel Calderón y Francisco Porcel.

Andaluz sub 16

Una nutrida representación de deportistas del Club Atletismo Ciudad de Motril, en total 21 atletas de ellos doce chicas y nueve chicos, se desplazaron hasta las instalaciones deportivas de Carranque en Málaga para disputar el Campeonato de Andalucía de clubes al aire libre en la categoría sub 16, tanto en categoría masculina como en la femenina. Ambos conjuntos estuvieron luchando por las posiciones de podio hasta la última prueba, si bien finalmente consiguieron sendos cuartos lugares.

Andaluz sub 14

Las mismas pistas malagueñas de Carranque acogieron el Campeonato de Andalucía por equipos en la categoría sub 14, cita donde el Ciudad de Motril compitió con 21 atletas, de ellos doce chicas y nueve chicos, en las categorías masculina como femenina. Tras una aguerrida lucha los dos plantes del Ciudad de Motril lograron el cuarto puesto en féminas y el quinto en chicos. Pero el equipo masculino de relevos deparaba una sorpresa, ya que esta prueba era puntuable independientemente como Campeonato de Andalucía de relevos. Los chicos motrileños se subieron al tercer puesto del cajón, a escasas décimas del segundo. Medalla de bronce muy meritoria.