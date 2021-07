La Asociación de regantes Verde-Seco-Jate reclaman el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules

Comunican desde la Asociación Verde-Seco-Jate, que su presidente, José Luis Ruiz Olivares, ha salido al paso del triunfalismo con que, desde algunos sectores del campo, se han manifestado por la convocatoria, para el próximo 29 de julio, de la comisión mixta de seguimiento de las conducciones de las presas de Béznar y Rules.





Desde la Asociación Verde-Seco-Jate queremos manifestar nuestro rechazo a que se haya quedado fuera del anuncio efectuado desde el Gobierno el desglosado 3, que es el que nos afecta directamente, ya que es el tramo que presenta el problema más acuciante y urgente en cuanto a las necesidades de agua para la agricultura. Entendemos positivo que se haya incluido el desglosado 9, pero no podemos olvidar que Salobreña y Motril no tienen los problemas de agua que tienen Almuñécar y La Herradura. Siendo positivo el anuncio y aprobación, no responde a la emergencia de los regantes.





Lamentamos también que, desde el mes de noviembre hasta hoy, la respuesta de la Junta de Andalucía a la petición de recarga del acuífero de río Verde hecha desde Mancomunidad, se haya limitado a un escrito donde pregunta por las características y capacidad de la tubería submarina. Es absolutamente reprobable que sigan echando balones fuera en un asunto que, si hubiera voluntad, habrían resuelto en unos días. Reclamamos el mismo trato y sensibilidad que han demostrado el presidente de la Junta y diputado por Málaga Juan Manuel Moreno Bonilla, con los regantes de la Axarquía.





Desde la Asociación exigimos que, en la reunión de la comisión de seguimiento, y dado que el 45% de los fondos Next Generation de la UE se van a destinar a Andalucía, que se adopte un acuerdo conjunto para incluir el desglosado 3 del sistema Béznar-Rules o la tubería negra, cuyo proyecto ya se encuentra aprobado desde 2012 y cuyos trazados son coincidentes, entre los proyectos a financiar con el Plan de Recuperación.





Por último, desde la Asociación volvemos a pedir la convocatoria urgente de la Mesa del Agua de Almuñécar, con el objetivo de convocar una concentración en Sevilla antes del día 29 de julio, fecha en la que se deben adoptar estos acuerdos en la comisión de seguimiento de las conducciones del sistema Béznar-Rules.