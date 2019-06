La Asociación de Chiringuitos y el área de Turismo y Playas de Motril plantean proyectos conjuntos

El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha mantenido su primera reunión con el nuevo concejal de Turismo y Playas del ayuntamiento de Motril, José Lemos, ante la presencia de la gerente de Turismo de Motril, Sofía Rivas, y el delegado de la playa de Motril en la asociación, Germán Cantal.

Entre los asuntos que se han tratado, el nuevo concejal - conocido empresario del sector- ha hecho una exposición de sus proyectos y objetivos dirigidos a las mejoras de las playas así como a la promoción del destino turístico, coincidiendo con Trujillo en diversos aspectos que se pueden mejorar “trabajando de forma coordinada, tanto desde la gestión que puede llevar a cabo la concejalía, como desde la aportación y sugerencias que puede ofrecer la asociación de Chiringuitos”.

José Lemos ha avanzado algunos de los trabajos que se van a llevar a cabo para dejar las playas de Motril en perfecto estado para la temporada turística que acaba de comenzar, tales como el alisado de la arena de las playa con camiones especializados, trabajo que se realizará entre las 7 y las 10 de la mañana para no molestar a los bañistas. También se está mejorando la pintura y puesta en funcionamiento de los aseos públicos, dejando la renovación de las pasarelas y el mobiliario urbano para la próxima temporada.

Desde la asociación se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de recuperar la recogida de basuras en las playas en horario de mediodía, para evitar los malos olores provocados por el calor en los restos de pescado.

Uno de los compromisos alcanzados entre la asociación y el concejal es el de presentar en breve un decálogo conjunto de “buenas prácticas en las playas”, para que entre todos podamos concienciar a empresarios, trabajadores, vecinos y visitantes de que no sirve poner en marcha mil medidas si no han colaboración ciudadana a la hora de cuidar las playas sacando la basura a la hora establecida y en bolsas perfectamente cerradas, depositándolas en el interior de los contenedores en lugar de dejarlas en el suelo. También es importante no tirar las colillas a la arena ni al agua, limitar al mínimo el uso de materiales plásticos, conservar el mobiliario urbano, seguir las indicaciones de los socorristas, y ser respetuosos con el resto de los usuarios.

En la misma línea se han planteado asuntos como el de mejorar la seguridad, estudiar los horarios del servicio de autobuses desde el centro y anejos a las playas para

facilitar el acceso a los bañistas, controlar la venta ambulante, especialmente las de artículos comestibles, y en resumen, definir el modelo de playa que se quiere lograr y trabajar unidos para conseguirlo.

El nuevo concejal de Turismo ha indicado al presidente de los empresarios que su pretensión para la próxima temporada es que las playas estén operativas y con todos sus servicios desde Semana Santa hasta final de septiembre, apoyando así la ruptura de la estacionalidad turística. “Este año y a la fecha en la que estamos ya poco podemos hacer en este sentido. Los servicios ya estaban definidos y aprobados pero finalizarán a finales de septiembre, aunque considero que si queremos ser competitivos a nivel turístico tenemos que apostar por tener las playas abiertas y operativas la mayor parte del año, al menos los fines de semana desde Semana Santa hasta junio y desde ahí hasta septiembre u octubre según nuestra climatología tropical”, afirmaba Lemos.

Finalmente y “ante un proyecto tan ambicioso y beneficioso para todos” como el que pretende llevar a cabo el nuevo gobierno de Motril en el área de Turismo y Playas, Francisco Trujillo ha felicitado al nuevo concejal por el criterio que ha planteado en su primera reunión, “y sobre todo por las buenas ideas que nos ha presentado, sus ganas de trabajar, la disponibilidad y el compromiso manifestado y la ilusión que ha mostrado que esperamos no pierda”.

“Desde la asociación de chiringuitos estamos dispuestos a colaborar y ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para que de la unión se lo público y lo privado surja un Motril y una Costa Tropical de primera. Nuestra intención es la de trabajar unidos y de la mano de los ayuntamientos del litoral y en Motril, sabemos que con José Lemos al frente de las áreas de Turismo y Playas tenemos un aliado muy trabajador, lleno de ideas y productivo, algo que en los tiempos que corren en lo que todo se pierde en la burocracia de los despachos es muy de agradecer y valorar en positivo”.