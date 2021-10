El PP asistirá a la movilización del 15 de diciembre en Granada reclamando las canalizaciones de Rules

Comunica el Partido Popular de Granada que estará presente en la manifestación a la que llama la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa de Granada para el próximo mes de diciembre para exigir la ejecución de las canalizaciones de Rules. Una manifestación que los populares esperan que sea masiva y contundente “contra un Gobierno que sigue tomándonos el pelo”. Así de tajante se ha mostrado esta mañana el senador granadino Jose Antonio Robles al conocer que el ejecutivo supedita los trabajos para que Rules sea una realidad a los fondos Next Generation.





“Es un insulto a la inteligencia. Están riéndose de toda la sociedad granadina. Fue el propio Gobierno quien vinculó la licitación del desglosado número 3, vendido a bombo y platillo, a los Presupuestos Generales del Estado del año 2022”. Robles hace así referencia a la contestación que le ha dado el Ejecutivo a una pregunta por escrito registrada en la Cámara Alta en la que reconocía este mismo mes de octubre, días antes de dar a conocer los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que la financiación de la inversión para licitar los trabajos se iba a realizar con las partidas que se iban a incluir en los PGE del año que viene.

Audio









“El mismo Gobierno que en octubre nos dice que las canalizaciones se van a hacer con los Presupuestos, no contempla un solo euro, una sola partida para ello”, prosigue Robles quien lamenta esta nueva burla a los granadinos en general y muy especialmente a los agricultores afectados. “No ha partida. Se engañan ellos mismos y se ríen de los granadinos. La realidad es que no hay ni un solo euro en los presupuestos del año que viene para llevar a cabo el proyecto. Siguen tomando el pelo a todos diciendo ahora que el proyecto irá a cuenta de los Fondos Next para intentar salir airosos de esta nueva traición a Granada y justificar este curioso olvido para ejecutar el proyecto”





El senador granadino insta al secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, a tomar cartas de una vez en el asunto. “Todos los granadinos ya hemos comprobado el poco peso que el señor Entrena tiene en su partido y ya es hora de que abandone sus intereses personales para defender el de los granadinos. Es el primero que hoy debería dar un golpe sobre la mesa para exigir una partida específica para Rules en las cuentas del año que viene tal y como a principios de octubre el propio Gobierno reconocía que habría”.





VISITA A LA COSTA





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hace tan solo unos días, una delegación de los populares granadinos encabezada por el presidente provincial, Francisco Rodríguez, visitaba a los agricultores afectados en la costa para conocer in situ los efectos que está teniendo la no ejecución del proyecto. Una visita en la que el PP de Granada volvió a comprometer todo el apoyo del Partido Popular para que las canalizaciones sean una realidad lo antes posible por lo que Rodríguez espera que haya una respuesta masiva a la manifestación que se está diseñando para mediados de próximo mes de diciembre en la capital. El dirigente provincial lamenta que no es además solo Rules quien queda en la estacada al comprobar como otros proyectos comprometidos como los espigones también han caído en saco roto.