Así fue la detención del autor del violento robo a una mujer mayor a la que golpeó en la cabeza en Almuñécar

Detienen en Almuñécar al autor del violento robo a una mujer mayor a la que golpeó en la cabeza

La Guardia Civil ha detenido en Almuñécar (Granada) al presunto autor de un robo con violencia a una mujer de avanzada edad. El arrestado, un varón con antecedentes policiales, presuntamente golpeó a la víctima en la cabeza para sustraerle el bolso antes de huir.

Una rápida investigación policial

Tras conocer los hechos, el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Las pesquisas culminaron este jueves por la tarde con la localización y detención del varón tras una entrada y registro en su domicilio, también en Almuñécar.

Un asalto muy violento

El suceso ocurrió el pasado martes sobre las 21:45 horas en la Carrera de la Concepción de Almuñécar. El servicio de Emergencias 112 recibió una llamada alertando de que una mujer mayor había sido "agredida con un palo", si bien otras fuentes apuntan al uso de un puño americano.

Golpeó repetidas veces a la víctima, le sustrajo el bolso y huyó del lugar""

Según ha informado la Benemérita, el detenido "golpeó repetidas veces a la víctima, le sustrajo el bolso y huyó del lugar". A pesar del ataque, y tras ser atendida por los servicios sanitarios que se desplazaron junto a la Policía Local y la Guardia Civil, la mujer no requirió traslado a un centro sanitario.