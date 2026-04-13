Así caen dos ladrones que robaban gasoil de una excavadora en Molvízar

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos varones de 25 y 42 años como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos han tenido lugar en la localidad de Molvízar (Granada), donde los individuos fueron sorprendidos mientras sustraían gasoil de una máquina retroexcavadora.

El suceso ha ocurrido durante la madrugada del pasado miércoles, cuando una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Salobreña realizaba un servicio preventivo por la carretera GR5300. Precisamente la noche anterior, en esa misma zona, se había producido el hurto de 300 litros de gasoil de la misma máquina.

Ocultos para no ser descubiertos

Al acercarse a la retroexcavadora, los agentes vieron a un individuo subido a ella. Al percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió la huida y se ocultó en unos tubos de obra cercanos, pero fue localizado por los guardias civiles y acabó saliendo de su escondite al verse sin escapatoria.

Durante la intervención, los ruidos en la zona alertaron a los agentes sobre la posible presencia de un cómplice. Tras una inspección minuciosa, localizaron a un segundo individuo que se encontraba oculto bajo la propia retroexcavadora.

Un botín de gasoil y herramientas

La posterior inspección ocular confirmó que ambos estaban robando combustible. Del depósito salía una goma conectada a una garrafa con siete litros de gasoil, mientras que cerca hallaron otra garrafa de 20 litros llena y otras siete vacías preparadas para su llenado.

Junto a las garrafas, también se localizaron diversas herramientas impregnadas en combustible. Según los agentes, estas habrían sido utilizadas para forzar el depósito de la máquina y facilitar así la extracción del gasoil.