ASAJA le dice al PSOE que no es el más indicado para pedir a la Junta que colabore con Rules

Informa ASAJA Granada, que son casi veinte años de espera ypromesas incumplidas, pero las instituciones siguen con su tira y afloja bloqueando una y otra vez el inicio de las obrasde las canalizaciones de Rules.

En el acuerdo de financiación pendiente de firma con los regantes estos piden incluir los 11 desglosados de la obra para hacerse cargo del 10% de los costes, no solo el número 9, que es más para abastecimiento y no les garantiza los riegos futuros, de ahí su rechazo.

Tendrían que estar todos los proyectos redactados en su conjunto con fecha anterior. Y ahora los representantes granadinos del PSOE inician un viciado juego político para que la Junta de Andalucía se haga cargo del 20% del coste “por compromiso” cuando no son precisamente ellos los más indicados para invocarlo.

Las obras están declaradas de Interés General desde 2001 y es el Estado quien tendría que pagarlas no al 80% recurriendo a fondos europeos que obligan a su cofinanciación, sino en su integridad.

A principios de 2023 el Gobierno anunció el inicio delas obras del proyecto del sistema de canalizaciones Béznar-Rules, únicamente del desglosado 9 que llevará el agua a Almuñécar (hay 11 proyectos yseis fases de ejecución) y solo pondrá en riego 722 has desde la presa hacia las comunidades de regantes situadas en la cota 400 en su margen derecho (Río Verde, Jete, Almuñécar y su entorno), con un plazo de ejecución de tres años.

El coste previsto de este primer desglosado es de 61,98 millones de euros, que se financiarán al 80% con los fondos Next Generation de Europa y el 20% restante, en principio, lo aportarían los regantes (10%) y la Mancomunidad de Municipios de la Costa (10%) mediante un acuerdo de financiación, pendiente de firma, por el rechazo de los regantes que quieren un convenio del conjunto de la obra que les asegure que todos tendrán opción de regar sus tierras en el futuro.

No se niegan al pago, pero no a cualquier precio. Tendrían que estar a fecha de hoy todos los proyectos planificados y redactados de forma integral y conocerse todas las fases de ejecución y,en cambio, volvemos a entrar en debate político abierto por los representantes granadinos del PSOE sobre la cofinanciación del 20% de las obras, que dicen deben asumir la Junta de Andalucía “por compromiso” cuando no son precisamente los más indicados para invocarlo.

Las obras de Rules están declaradas de Interés General desde 2001 y es el Estado el responsable de pagarlas, no al 80%, si no en su totalidad, aunque lo más importante es olvidar esos tira y afloja permanentes entre las instituciones y desbloquear la situación creada.

Desde ASAJA GRANADA pedimos al Gobierno que agilice la redacción de los diez desglosados del proyecto de canalizaciones de Rules que faltan (el número 3 no está tampoco finalizado) y ponga el 100% del dinero, sin apelar a la cofinanciación obligada de nadie.

La Junta de Andalucía podría contribuir con los gastos de los regantes para las conducciones secundarias desde las tuberías principales a las zonas de regadío, como muestra de su implicación en el desarrollo de la Costa.





