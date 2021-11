Arranca el XXXVI Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia” con nuevo presidente del jurado

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar que el musicólogo y profesor titular (acreditado a catedrático) en la Universidad de Granada, Francisco J. Giménez Rodríguez, se hace cargo de la presidencia del jurado del Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”, que se celebra en La Herradura. Giménez Rodríguez, que fue presentado por el teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, y que viene a sustituir a Diego Martínez Martínez que falleció por Covid-19.

Este fue uno de los motivos que el edil herradureño calificó de “edición especial para nosotros después de suspenderlo en dos ocasiones y, porque la pandemia nos afectó a toda la familia que compone el Certamen de Guitarra Andrés Segovia, ya que uno de los pilares más importante del certamen nos dejó como consecuencia del virus. Diego Martínez, uno de los mejores gestores culturales de este país, estará siempre en nuestro recuerdo que hizo mucho por este concurso pero también mucho por las personas que es lo más importante. Ha sido un golpe difícil de superar y por ello hemos querido también, que esta edición gire en torno a su figura y por ello le rendiremos todos los homenajes que podamos que seguro serán pocos” dijo el teniente de alcalde de La Herradura









Por otro lado, Ruiz Joya destacó la declaración de la Consejería del Turismo de la Junta de Andalucía que cataloga al Certamen de Guitarra Andrés Segovia “de Interés Turístico de Andalucía”. “Este reconocimiento viene a respaldar el trabajo que se viene haciendo en los últimos años y que además viene a poner el concurso como uno de los más importantes a nivel mundial de la guitarra clásica” señaló antes de agradecer a entidades y organismo colaboradores y patrocinadores del evento herradureño.

Por su parte, el nuevo presidente, Francisco J. Giménez Rodríguez, después de agradecer las palabras del edil herradureño, recordó que forma parte del jurado del Certamen, desde el que accedió a la presidencia Diego Martínez, participando en las decisiones en un ambiente de alta calidad y no conceder a decisiones desequilibradas y por otro lado porque "soy vecino de este pueblo y por ello entre todos tenemos que hacer que la cosas grande crezcan. Mi compromiso es continuar con la labor que realizó Diego Martínez de crecimiento, internacionalización y de alta calidad. Nos hemos lanzado a celebrar el Certamen muy conscientes de que la situación por la pandemia no es la mejor para viajar. Somos conscientes pero también teníamos un compromiso de que no se perdiera y que asegurase la calidad. En este sentido mantenemos la calidad y tiene continuidad".

El secretario del Certamen, Victoriano Pérez Mancilla, se sumó a las palabras de bienvenida de los concursantes y agradeció el compromiso de la Tenencia de Alcaldía y el Ayuntamiento de Almuñécar con la música y la guitarra en particular. Pérez Mancilla también tuvo palabras para Diego Martínez del que dijo "fue un maestro para todos, que actuó desde la bondad y el máximo respeto”, dijo.









Primera prueba eliminatoria

El guitarrista argentino Jonatan Taborelli (Rosario, Argentina) será el encargado de abrir este miércoles, desde las 19 horas, el XXXVI Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia” que se celebra en el auditorio del Centro Cívico de La Herradura hasta el sábado.

Según el orden del sorteo, le seguirán: Noam Kanter (La Haya. Holanda), Leonard Becker (Deggendorf. Alemania), Yuki Saito (Tokio. Japón) y Io Yamada (Japón). En la primera prueba eliminatoria los guitarristas interpretarán un repertorio de libre elección, que comprenderá obras o movimientos de varios estilos y que no se excederá de 15 minutos.









Programa

Para el jueves, día 18, a las 19 horas, se anuncia la primera fase de la prueba eliminatoria. Los concursantes seleccionados interpretarán un repertorio de libre elección que no podrá exceder de 20 minutos. Junto a ello deberán interpretar los números “IV.Tristón” y “V. Compadre” de las “Cinco piezas para guitarra” de Ástor Pantaleón Piazzolla

La segunda prueba eliminatoria concluirá el viernes, día 19, a las 19 horas. Esta jornada comenzará, a las 12 horas, con la presentación del libro “Diego Martínez, el hombre y la música”, que tendrá también como escenario el auditorio. Ya por la tarde, a partir de las 18,30 horas, se celebrará el descubrimiento de una placa conmemorativa y de homenaje donde se dará nombre del auditorio del Centro Cívico a Diego Martínez.

El sábado, 20 se celebrará la gran final del XXXV Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”, desde las 19 horas, en el auditorio del Centro Cívico de La Herradura. En ella los finalistas interpretarán el “Concierto nº 1 en La mayor, op. 30”, para guitarra y orquesta de Mauro Giuliani, acompañados por el Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Antes se realizará el estreno de la obra “Poema de la bahía” (A Diego Martínez, siempre con nosotros), de David del Puerto, contando para ello con la colaboración del guitarrista José Luis Morillas

El XXXVI Certamen “Andrés Segovia” tiene como finalidad la difusión de la guitarra y la promoción de jóvenes intérpretes menores de 35 años antes de la celebración del mismo, teniendo como referente al guitarrista Andrés Segovia, hijo adoptivo de Almuñécar y La Herradura.

Jurado

El presidente será Francisco J. Giménez Rodríguez, musicólogo y profesor titular (acreditado a catedrático) en la Universidad de Granada; actuando como vocales: Franz Halász Guitarrista. Primer premio del IX Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia 1993 y profesor en la Universidad de Música y Performing Munich (Alemania), David Martínez García. Guitarrista. Tercer Premio en el XX Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia; David del Puerto. Compositor y guitarrista. Premio Nacional de Música (2005) Profesor de la Escuela Municipal de Música Reina Sofía (Madrid) y Antonio Sánchez Montoya. Presidente de Honor del Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”. Actuando como secretario Victoriano J. Pérez Mancilla. Musicologo. Profesor titular y director de los Estudios de Grado de la Universidad de Granada.









Premios

El evento consta de un primer premio “Andrés Segovia”, dotado con 10.000 euros y una guitarra de concierto modelo “Maestro” edición especial “Andrés Segovia”, del luthier de La Herradura Stephen Hill, además de un recital en el Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda” en su edición de 2021.

Un segundo premio “Andrés Segovia”, dotado con 4.000 euros y una guitarra modelo exclusivo para el Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”, del equipo de Guitarras Alhambra dirigido por el luthier Javier Mengual, además de una bolsa de viaje de hasta 600 euros para ofrecer un recital en la edición 2021 del Festival “Noches del Castillo” de La Herradura. El ganador o ganadores del tercer premio “Andrés Segovia”, dotado con 2.000 euros y un recital en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén.

También habrá un premio Especial “Leo Brouwer”, dotado con 700 euros, por la mejor interpretación de la obra obligada, así como un premio de la “Asociación de Amigos de La Herradura”, dotado con 300 euros, como estímulo al guitarrista más joven que supere la Primera Prueba.

El Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia” está organizado por la Tenencia de Alcaldía de La Herradura y el Ayuntamiento de Almuñécar, cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes de España, la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y el Área de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada.