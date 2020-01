Aprobado el proyecto de actuación para una gasolinera en las instalaciones de la cooperativa Herco-Fruit

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar aprobó, con el voto de calidad de la alcaldesa ante la ausencia de un edil del equipo de gobierno, el proyecto de actuación presentado por la cooperativa Herco-Fruit para la construcción de una unidad de suministro de combustible en sus instalaciones, situada en el kilómetro 318 de la Carretera Nacional 340, junto a la rotonda de acceso a la autovía, en Taramay.

El asunto fue el que más tiempo ocupó durante el debate de la sesión plenaria ordinaria correspondiente a este mes de enero y celebrada en la tarde noche de ayer.

Y es que después de la defensa del proyecto por parte del portavoz de Adelante Almuñécar Francisco Fernández, después de recordar que la solicitaba la única cooperativa agrícola que tiene el municipio sexitano y dado el uso de la instalación para los miembros que la componen, con el fin de ayudarles a disminuir los costes de combustible para uso agrícola.

Por su parte, desde los grupos municipales del PSOE y CA, a través de sus portavoces, Rocío Palacios y Juan Carlos Benavides, se mostraron contrarios a dicha instalación al alegar que el expediente estaba “incompleto y adolecía de irregularidades”. Además, Palacios, tras relatar toda la tramitación ante la Junta del citado proyecto desde que se inició en 2009, señaló que era preceptivo el informe de Carreteras dada la ubicación donde se proyecta y que este no era favorable. En este mismo sentido se manifestó Benavides que incluso mostró planos del actual PGOU porque recordó que se trataba de suelo no urbanizable para uso de cultivos.

Desde el equipo de gobierno el edil de Urbanismo, Javier García, manifestó que “Carreteras dice que es preceptivo el visto bueno de esta administración para la construcción del proyecto de actuación, no para la aprobación del proyecto que es lo que traemos a pleno”. Y añadió: “Si los técnicos municipales dicen que este proyecto es favorable porque cumple todos los parabienes tendré que creer que ellos porque sus argumentos están perfectamente argumentados, lo que nos permite sacar adelante este proyecto de actuación que lleva ya demasiados años enquistado”, subrayó.

Fue la alcaldesa, Trinidad Herrera, la que cerró el debate manifestando que “se estaba poniendo palos en las ruedas en este asunto para lo que es una aprobación de un proyecto de actuación, que para obtener la licencia de obras tiene que tener todos los informes oportunos. Por tanto, añadió, nosotros como administración y a petición de una serie de cooperativistas y que puede beneficiar a los agricultores de este municipio. En ningún momento vamos a omitir ningún informe que se prohíba esto; por tanto vamos a pedir los informes oportunos y a la vista de los mismos se dará o no licencia. No estamos cometiendo ninguna irregularidad. También, Herrera acusó a la portavoz del PSOE de haber omitido durante el debate el artículo 43 de la LOUA que dice que no es preceptivo el informe de Carreteras hasta que no se vaya a obtener la licencia. Ha sido mucho énfasis para obstaculizar un proyecto que puede beneficiar a agricultores y no será el Ayuntamiento que lo paralice”, dijo antes de pasar a votación que tuvo que realizarse en dos ocasiones dado el empate ante la ausencia por asunto familiar de la edil popular, María del Carmen Reinoso, por lo que salió adelante con el voto de calidad de la primera edil sexitana.

Muralla y mociones

En esta sesión se dio luz verde también y por unanimidad a la rectificación del Inventario Municipal de Bienes para incluir la muralla colindante entre la calle San Crescencio y el parque El Majuelo. También fue aprobada, por mayoría, la nueva ordenanza reguladora del Comercio Ambulante.

En cuanto al apartado de mociones presentadas por CA y PSOE, las cinco fueron aprobadas casi por unanimidad. Si bien muchas de ellas fueron consensuadas o condicionadas. Este fue el caso de la reapertura de la Cuesta Godoy, que fue cerrada hace algunos años por seguridad ante los desprendimientos de rocas que se producían, donde la edil de Mantenimiento y Obras, Beatriz González, informo que se viene trabajando en esta reapertura con lo técnico propietarios de la parcela en la que originan los citados desprendimientos ya que si no lo hace éste tendrá que ejecutar las obras el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

Otras de la mociones condicionadas fue la de habilitar una sala velatorio en La Herradura, ya que estando todos los grupos de acuerdo la propuesta de CA de ubicarlo en el antiguo consultorio médico la mayoría no lo veía adecuada en este lugar. Lo mismo le ocurrió a la propuesta de cambio de ubicación de la oficina de turismo en La Herradura, propuesta por el PSOE que se ubica actualmente en el Centro Cívico y se pretende otra zona próxima al Mercado herradureño. No obstante no estaban de acuerdo en cuanto a la atención que tiene por parte de la profesional que si esta cualificada con más de 30 años de profesión y que habla cinco idiomas.

La instalación de una escollera en playa de Cotobro y renovar y mejorar las zonas infantiles en las playas de Almuñécar y La Herradura fueron otras que se aprobaron, si bien la primera ya se había solicitado por el edil de Playas, Daniel Barbero, el pasado mes de julio, a través de la Junta de Gobierno.

En el apartado de ruegos y preguntas desde Adelante Andalucía se interesó por la creación de una pista de skate que todos los grupos llevaban en sus programas, así como la continuidad de la acera de la Avenida del Mediterráneo en la conexión con la Carretera Nacional.

Desde el PSOE, recordó que había solicitado la petición de grabación de los plenos. La alcaldesa le contestó que la semana próxima podría cerrarse el acuerdo con una empresa para ello.

El portavoz del CA, se interesó por las alegaciones al PGOU 1300 de las que 560 son las mismas, no obstante aún no está cerrado el recuento porque vienen algunas desde el extranjero dentro de la fecha, informó el edil de Urbanismo, Javier García.