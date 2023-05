Antonio Escámez invita a que le quiten los carteles electorales el 29, pero no ahora como en Calahonda

Nos visita en los estudios de COPE Motril, el candidato de PMás Costa Tropical en Motril, Antonio Escámez, que nos contaba que lleva más de 20 años en el Ayuntamiento de Motril, dos años cuando empezó, 16 años de gobierno y cuatro años en la oposición. Se ha presentado en cinco ocasiones como candidato "a ver si esta es la última" nos decía, así que 22 años de experiencia y se vuelve a presentar con la misma ilusión. Recordamos como le gustó el slogan de IMPARABLES que llevaba la Cooperativa La Palma a la feria de Berlín y lo pidió prestado...



Antonio se muestra orgulloso de la mucha gente que le apoya y que tienen en la sede constantemente ayudando en todo lo que haga falta y repasamos con él los logros conseguidos en estos últimos cuatro años de gobierno y que son muchas las obras que se quedan en marcha. Recordamos el nuevo Centro de interpretación de la Charca de Suárez, la finalización de la Ronda Sur, al nuevo edificio de juventud y empleo que en 5 ó 6 meses estará terminado y como se ha trabajado también para que por fin se construya la rotonda de acceso a Motril en la nacional 340 y que también hay que terminar los cuatro carriles que llegan hasta la plaza de toros. También nos dice Antonio que en breve Motril contará hasta con tres hoteles nuevos. En materia deportiva promete que a primeros de año se construirá en Motril un nuevo circuito de BMX y que habrá vestuarios en todos los pabellones, así como más pistas de tenis y deportes gratis para todos los niños.

En materia de agricultura Antonio promete que en el próximo mandato ningún camino de la Vega de Motril estará sin asfaltar y que en los primeros plenos del nuevo gobierno se aprobará el PFEA 2023.







El candidato también nos habla del área de seguridad ciudadana que ha llevado su grupo municipal y sobre las protestas que hay de nuevo esta semana por parte de Policia Local y Bomberos, opina que al final todo se trata de dinero y no se puede quejar la policía por las mejoras que han obtenido, como esa nueva sede de la policía local, "magnífica, que ha costado casi 3 millones de euros". Y también advertía de que te acostumbras al ruido "si hay una guerra perpetua con un gobierno, se acaba ignorando la guerra" y que no es momento ahora de protestar sobre eso, ya que en 20 días habrá un nuevo gobierno. También nos comentaba Antonio que si hubiese dependido de él el problema estaría resuelto, pero que hay que negociar proximamente.



Cuando le preguntamos por su candidato en Carchuna y Calahonda nos cuenta que les han estado quitando los carteles electorales, y que puesto que los únicos que han quedado han sido los del PSOE, ya sabe a quien tiene que dirigirse y le pide a Juan, el candidato socialista para la ELA, que no perjudique a Flor Almón con esta actitud, porque luego igual tienen que sentarse juntos. "Ahora vigilará los carteles de PMás"...El candidato invita a todo el que quiera que les quiten los carteles electorales el 29 de mayo, "incluso a partir del dia 27".



Antonio también nos habla de cultura y de deportes, esta última siempre ha sido la seña de identidad de su partido, "si hay alguien por ahí que piensa que va a ser el próximo concejal de deportes esá más equivocao que tó..." puntualiza.



Pero en definitiva Antonio está contento con la campaña electoral. Nos dice que está siendo buena y que tiene muchas más propuestas para mejorar la ciudad. Ellos no se deben a nadie y su forma de hacer política es siempre para mejorar la vida de los motrileños.













