Andalucía Por Sí Motril propone que se prolongue el alumbrado navideño durante el mes de enero

El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento, David Martín, presentaba ante la prensa la moción que se grupo municipal defenderá en el pleno municipal que se celebra este viernes. La propuesta promueve que se mantenga encendido el alumbrado navideño en las calles del centro comercial abierto, al menos durante el mes de enero para animar a que se compre en los negocios motrileños “y ha sido acogida con entusiasmo por la Asociación de Comerciantes” ha reseñado el edil de AxSí.

David Martín ha afirmado que “el sector del comercio minorista, el que da vida a las ciudades, se enfrenta a múltiples amenazas por parte de las grandes superficies y de las ventas por internet. Lo podemos comprobar con solo darnos una vuelta por el centro comercial abierto de Motril ya que hay casi más locales cerrados que activos. Cada vez que cierra un negocio en nuestra ciudad se resiente el resto porque supone que haya menos clientes en la calle al reducirse la oferta”.

El alumbrado navideño siempre ha generado en Motril controversia política, el gobierno municipal lo defiende como un atractivo que aumenta las ventas y la oposición lo critica considerando que es un gasto prescindible. Esto se repite con independencia de los partidos que haya gobernando y los que estén en la oposición.

Desde Andalucía Por Sí “defendemos que el alumbrado de Navidad promovido desde el Ayuntamiento es una inversión que motiva las compras en el comercio local, que es aquel que más impuestos aporta al Consistorio y uno de los sectores que más trabajo genera, solo superado por la agricultura y el turismo, si bien este es más estable aunque aumenten las contrataciones para campañas puntuales como son las navideñas que se nos avecinan” ha relatado Martín.

Martín ha afirmado que cada vez son más las ciudades que deciden mantener los arcos encendidos durante las primeras semanas de las rebajas. En el caso de Motril, habría que negociarlo con la empresa y tenerlo en cuenta para el contrato de la próxima. Sólo supondría el gasto del consumo energético puesto que las luces no se retiran al día siguiente de Reyes si no que se dejan instaladas durante algunas semanas, como todos sabemos.

Por supuesto y como siempre, “solicitamos que sean los técnicos municipales los que hagan un estudio de la viabilidad de esta propuesta. Sobra decir que los motivos religiosos como el Nacimiento al pie del Cerro sí se retirarían, así como la iluminación de la plaza de España y edificios municipales, al no tener sentido por no haber comercios en sus inmediaciones”.

Martín ha aclarado que la moción no es para que se aplique este año, pues la empresa de alumbrado ya ha contratado el servicio, si no para que se estudie para el próximo año. El consumo energético sería menor puesto que sólo se iluminarían las calles del centro en el horario comercial de seis a diez de la noche y apagándolas aquellos domingos que no abran.

El edil de AxSí propone en la moción que se solicite a la empresa instaladora si este año no puede ser porque ya está cerrado el contrato, tenerlo en cuenta para la concesión del próximo año ya que también tendrá unos gastos añadidos por el personal que tendría que estar de guardia durante esos días, aunque podrían ser los mismos operarios que están retirando los arcos.

Por último, David Martín ha subrayado que una vez que los técnicos municipales establezcan que la propuesta es viable, y la empresa suministradora también reconozca que es factible se consensue con los comerciantes qué calles mantienen el alumbrado navideño encendido durante el mes de enero “puesto que son los que mejor conocen a su público”.