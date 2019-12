Andalucía por Sí lamenta que sólo se haya aceptado una alegación a los presupuestos que van mañana a pleno

El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento, David Martín, ha lamentado a través de esta nota, que de las alegaciones que su formación política presentó a los presupuestos municipales que se aprobarán el jueves, sólo se ha tenido en cuenta y de forma parcial, la realizada contra la creación de 11 puestos de mando, fuera de valoración, que no son ni más ni menos que cargos de confianza pero que no pueden ocupar las plazas de libre designación porque ya se han agotado. Los sindicatos del Ayuntamiento también se han opuesto a esta propuesta del gobierno del PP ya que supone que la escala funcionarial no se respete y que en la práctica personas de una escala laboral superior queden subordinados por estas personas que son afiliados o simpatizantes de los partidos que forman el gobierno municipal.

Entre las alegaciones presentadas, en primer lugar reclamamos “el descenso paulatino del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, la contribución, un 20 % a razón de un cinco por ciento anual como reclamó el Partido Popular desde la oposición tanto en el pleno como en los medios de comunicación hasta la saciedad aunque en sólo seis meses en el gobierno ya se han olvidado de algo que era y es un clamor popular”. Los ingresos no se verían comprometidos puesto que hay nuevas viviendas que están pagando, o pagarán el IBI, así como los ingresos por la contribución de los cortijos.

El Partido Popular recogía en su programa electoral de este año que los vehículos eléctricos matriculados en Motril no abonarían el impuesto de vehículos de tracción mecánica o tendrían una importante bonificación pero no figura o no lo encontramos en el documento, supongo que lo habrá reservado para eso plan de bonificaciones que anunciarán a principios del próximo año.

Asimismo y para corregir el poco interés que tiene el presupuesto en materia de servicios sociales “solicitamos que un porcentaje de los ingresos de la venta del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) se destine a la atención social, o las becas para fomentar los estudios en las familias con rentas más bajas. El porcentaje debería ser propuesto por los servicios económicos municipales para que sea aprobado en pleno y quede fijado en el presupuesto de 2020” tampoco se ha tenido en

cuenta afirma Martín.

Algo que entendíamos que era una necesidad y que ni siguiera se ha tenido en cuenta ha sido la solicitud para que se destinara una partida económica dentro del presupuesto del Área de Deportes para poder atender a la diversidad, en la actualidad hay menores con Trastorno de Espectro Autista (TEA) que no pueden formar parte de las Escuelas Deportivas Municipales porque nuestro ayuntamiento carece de personal para atenderlos de una forma personalizada. Proponemos que desde el Ayuntamiento se suscriban acuerdos con el IES Martín Recuerda de Motril a través del Ciclo de Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS), antiguo TAFAD; la UNED de Motril, la Universidad de Granada, o asociaciones específicas como Conecta para promover que este servicio se ofrezca a través de un programa de voluntariado que reporte además un beneficio académico a los estudiantes que colaboren.

La partida económica reservada por la alcaldía para publicidad y propaganda, aunque lo pongan con el epígrafe ‘comunicación y difusión’, es de 74.400 euros, casi lo mismo que destinan a los dos eventos que más público concentran en Motril como son la Cabalgata de Reyes Magos (10.000 euros) y la Semana Santa (30.000 euros), por lo tanto pedimos que se reduzca esa partida de autobombo y se distribuya el dinero en áreas como Acción Social o Igualdad que tienen el presupuesto congelado con respecto al último presupuesto aprobado por el Ayuntamiento.

Para concluir, Martín ha lamentado que el edil de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro tras la renuncia al cargo de Sebastián Linde, aprovechara el último turno de palabra del pleno del 13 de noviembre para atacar a los partidos que se habían opuesto al presupuesto, en una intervención que ya no tenía derecho a réplica “lo que demuestra el poco talante de uno de los conductores de la apisonadora de la mayoría absoluta del gobierno municipal”.