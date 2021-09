Andalucía por Sí considera humillante el trato a las familias perceptoras de becas

Comunica el portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, que ha censurado la nueva ocurrencia de la Junta de Andalucía, a exigencias de Hacienda, de obligar a las familias perceptoras de una beca, a registrar la cuenta bancaria en la que se hará el ingreso.





En el caso del alumnado no universitario mayor de edad, el trámite es sencillo, ya que sólo se necesita el certificado digital y entrar en la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, elegir la opción de Mantenimiento de Cuentas Bancarias, una vez dentro de esa nueva ventana, introducir el número de cuenta, si el sistema no lo tiene ya archivado de cursos anteriores, y se autoriza a la Junta a que acredite la titularidad de la cuenta.





Sin embargo, Martín ha manifestado que en el caso de los menores de edad, que son la mayoría de los estudiantes no universitarios, al no poder tener el certificado digital, las familias tienen que ir al banco a pedir un certificado y luego buscar una solicitud “en la consejería de Agricultura que además tiene fecha de 2015”, imprimirla, rellenarla y registrarla en el registro de una entidad pública como el Ayuntamiento, Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social o las delegaciones provinciales.





Este requisito, del que las familias se quejan que no han sido informadas está provocando la saturación de los registros de muchos ayuntamientos, entre ellos el de Motril. En este caso, Martín ha destacado la profesionalidad de los empleados municipales que están asumiendo competencias que no le son propias como repartir los impresos, y darles instrucciones de cómo hay que presentar la documentación. “Sin embargo, la avalancha de personas debido a la incertidumbre provocada, aunque no haya que cumplir un plazo de fecha establecido, está provocando que los registros municipales lleven varios días que sólo pueden atender a este colectivo”.





El portavoz de Andalucía Por Sí ha aclarado que “en la mayoría de los casos, se trata de familias con menores que tienen una beca por necesidades educativas especiales, que además de todo el entramado burocrático que tienen que cumplir para llegar a estas ayudas, ahora tienen que penar por oficinas bancarias y municipales con el temor de perder la única ayuda que reciben, para que sus hijos tengan el apoyo de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje que la administración no imparte durante el periodo lectivo. Becas que están más que fiscalizadas ya que las familias tienen que justificar a final de curso con las facturas del centro privado que imparte esas enseñanzas”.





Por último, Martín ha tranquilizado a las familias y ha recordado que aunque el plazo para presentar las becas de NEE concluya este jueves, no hay límite para registrar las cuentas bancarias de los menores. El edil andalucista ha aprovechado la ocasión para pedir a la alcaldesa “que aumente la dotación de personal en este área municipal y muestre su malestar ante las respectivas delegaciones territoriales y consejerías por la poca información que han ofrecido a las familias, ya que se han limitado a mandar una circular por Ipasen que no le ha llegado a todas generando aún más ansiedad entre ellas”.