"Almuñécar zona catastrófica", así lo piden los empresarios por la falta de agua

Comunica AECOST, que en reunión de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical, se ha acordado la redacción de un documento que se presentará a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno para que se inicien los trámites de declaración de zona catastrófica para la zona de Almuñécar en tanto que, la agricultura se está viendo en una grave situación por la falta de canalizaciones y la falta de agua para mantener las explotaciones de subtropicales, motor económico de esta zona de la costa de Granada.

La Plataforma entiende más que justificada esta petición de declaración de zona catastrófica ya que, la sequía que se está viviendo y la falta de recursos hídricos que afecta ya a más de dos mil familias en la zona, esta significando que el 70% de la producción de tropicales va a perderse, llegando a más de 3000 hectáreas que actualmente no tienen garantizado el regadío. Esto incide directamente en más del 50% de los puestos de trabajo que se generan en la zona gracias a la agricultura.









La falta de canalizaciones y la falta de impulso a los proyectos que tiene que ver con el regadío en la costa de Granada, está llevando al extremo a esta zona de nuestra costa y poniendo contra la pared el futuro de más de 2000 familias que viven de la agricultura. En esta situación la Plataforma entiende que se deben tomar medidas serias, contundentes y realistas que vayan encaminadas a solucionar los problemas que tenemos a corto, a medio y a largo plazo en las necesidades de infraestructuras hídricas.

Esta situación y esta reivindicación son la causa directa, entre otras cosas, de ver una propuesta de presupuestos generales para 2023 en la provincia de Granada cuyo déficit para infraestructuras es sorprendente. La Plataforma por la Infraestructuras de la Costa Tropical, no entiende que sean consignados solamente 800000 € para regadío sin especificar muy bien el destino de estos fondos, que no haya ni un euro presupuestado para la defensa del litoral y la tan necesaria redacción de los proyectos de creación de espigones en nuestras playas, que viene vienen cada año a mostrar la necesidad de reactivar el sector y de tener un litoral cuya actividad económica genere empleo y riqueza. Además, en estos presupuestos generales no se contempla en ninguna partida ni de ninguna forma la creación de la línea ferroviaria Motril-Granada, tan demandada y defendida por todos los estamentos, grupos políticos e instituciones de la provincia de Granada.