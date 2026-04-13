Almuñécar saca la salud a la calle con talleres gratuitos, ejercicio y primeros auxilios

El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de sus concejalías de Salud y Servicios Sociales, ha impulsado la jornada “Mes de la Salud”, que se celebrará el próximo 14 de abril. Se trata de un evento abierto a toda la ciudadanía que busca promover hábitos de vida saludable, la prevención de enfermedades y ofrecer conocimientos básicos para actuar ante emergencias. La iniciativa cuenta con la colaboración de entidades como el Centro de Salud, Cruz Roja y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Salud al aire libre en la plaza Kuwait

La jornada se desarrollará en la plaza Kuwait entre las 10:00 и las 13:00 horas. Durante este tiempo, se instalarán diversos estandes informativos sobre promoción de la salud, prevención de adicciones y cribados. Además, los asistentes podrán recibir indicaciones prácticas para aprender a realizar una toma correcta de la tensión arterial.

Ejercicio físico y técnicas de relajación

El programa de actividades ha sido diseñado para ser práctico y participativo. Entre las propuestas destaca una clase de ejercicio físico a cargo de miembros del Centro de Participación Activa. También se ha organizado una sesión de relajación guiada por Dulcenombre Caraballo, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Centro de Salud de Almuñécar.

Aprender a salvar vidas: RCP y uso del DESA

Uno de los platos fuertes de la jornada será la formación en primeros auxilios. Las enfermeras Ana Cristina López e Isabel Iranzo dirigirán una actividad práctica para enseñar a los ciudadanos cómo actuar ante un atragantamiento y una parada cardiorrespiratoria. Por su parte, Cruz Roja mostrará el manejo del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA), un dispositivo clave en situaciones de emergencia.

Desde la organización se ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta interesante iniciativa, que servirá para adquirir nociones básicas de intervención en situaciones de urgencia y mejorar los cuidados de la salud en general. Este evento pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones y profesionales para acercar la salud a la comunidad.