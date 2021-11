Almuñécar participa en Sevilla en el Congreso de Innovación aplicada al Turismo

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar, que la alcaldesa, Trinidad Herrera, acompañada del teniente de alcalde y delegado de Turismo, Daniel Barbero y el director técnico del Patronato de Turismo sexitano, han estado presentes en el Congreso de Innovación y tecnología aplicada al Turismo (Tourism Innovation Summit (TIS) en el que participan 5.000 personas procedentes de 40 países, así como 150 empresas tecnológicas que exponen sus últimas innovaciones aplicadas al turismo.

El edil de Turismo de Almuñécar y La Herradura, Daniel Barbero, ha manifestado que este es un evento muy especializado en la innovación y tecnología aplicada al turismo “y como bien es sabido, dijo, nuestro municipio está inmerso en esa transformación del turismo del futuro; lógicamente nuestra obligación es estar presentes y aprender de todos estas nuevas tecnologías que están saliendo, para ponernos en el mapa de destinos turísticos inteligentes y, desde luego, avanzar en lo que nos hemos propuesto”, señaló

En palabras de Barbero, “no podemos perder este tren y volver a ser pioneros en este punto de inflexión que se está viviendo en todo el turismo a nivel mundial; Almuñécar y La Herradura no pueden quedarse con un paso atrás”, subrayó.

El responsable sexitano del Turismo Daniel Barbero recalcó que “estamos totalmente inmersos en esa transformación y, desde luego, hay que recordar a los vecinos que no podríamos entender la Almuñécar y La Herradura del presente, sin la prosperidad que ha tenido el gracias al turismo; por lo tanto, añadió, tenemos que cuidar y mimar y, sobre todo, tenemos que adaptarnos otra vez a las nuevas tendencias del turismo que está llegando y que van a llegar”, sentenció antes de recordar que “el turismo es un sector estratégico muy dinámico y que da muchísima rentabilidad, no solamente en términos económico a nuestro municipio, sino de desarrollo y prosperidad y que, posiblemente, no tendríamos el resto de actuaciones que tenemos, ya sean deportivas culturales etc”, subrayó.

Por cierto que el TIS de Sevilla sirve para acabar de definir una hoja de ruta del turismo que, ya antes de la pandemia, debía caminar por la senda de la innovación, pero también de la sostenibilidad. Y ésta es la clave sobre la que giran los encuentros y ponencias de un congreso que cuenta con respaldo privado y público, empresarial y de instituciones y organismos de todo el mundo. De hecho, en la sesión de apertura ha participó la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes (WTTC), Maribel Rodríguez.

Apuesta Junta

En la apertura del TIS participó la Junta de Andalucía, uno de los socios del evento. El vicepresidente, Juan Marín, confirmó que “estamos en tiempo de despegue” del turismo y los datos así lo ratifican en Andalucía con más de diez millones de turistas en verano y con una previsión de acabar 2021 con más de 21 millones de visitantes. Marín ha confiado en que se recuperen pronto los 22.000 millones que aportaba al PIB esta industria y los más de 45.000 hasta que se declaró la pandemia en marzo de 2020.

Por cierto, es tal la importancia de este evento que el Consejero de Turismo ha ofrecido a los organizadores del TIS, que Sevilla se convierta en sede permanente de esta cumbre mundial del turismo dada la relevancia turística de esta ciudad andaluza y para situarla en el mapa internacional de los eventos tecnológicos