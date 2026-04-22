Almuñécar moviliza casi 390.000 euros para reparar los daños de los temporales y reforzar sus infraestructuras

El Ayuntamiento de Almuñécar ha presentado un conjunto de solicitudes de subvención a la Diputación Provincial de Granada y a la Junta de Andalucía por un importe global cercano a los 390.000 euros. Estas ayudas se enmarcan en las líneas impulsadas por ambas administraciones tras los temporales registrados entre enero y febrero.

Caseta del puesto de socorro en San Cristóbal

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que "estamos hablando de una actuación global muy importante que nos permite, gracias a la colaboración de la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, dar respuesta a los daños ocasionados por los temporales y, al mismo tiempo, seguir mejorando nuestro municipio". Además, ha subrayado que una parte clave de la inversión se destina a los centros socioculturales y espacios públicos para que "sigan funcionando con normalidad y en las mejores condiciones".

Estamos hablando de una actuación global muy importante que nos permite dar respuesta a los daños ocasionados por los temporales" Juanjo Ruiz Joya Alcalde de Almuñécar

Inversiones para potenciar el turismo y los servicios

En el ámbito turístico, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Granada una subvención de 310.000 euros para un proyecto con siete actuaciones. Las intervenciones incluyen el Acueducto Romano, la Factoría de Salazones del Majuelo, la Cueva Siete Palacios, el paseo Reina Sofía, la Casa de la Cultura, la caseta de socorrismo de San Cristóbal y nuevos módulos de servicios accesibles en las playas.

Salazones en el parque del Majuelo

La concejal de Turismo, Beatriz González Orce, ha señalado que "estas actuaciones nos permiten intervenir de forma global en los recursos turísticos y en los servicios que ofrecemos, mejorando su calidad". Ha añadido que "es una intervención muy completa que mejora la experiencia del visitante y refuerza nuestra posición como destino".

Acueducto y Termas romanas

Es una intervención muy completa que mejora la experiencia del visitante y refuerza nuestra posición como destino" Beatriz González Concejal de Turismo

Reparación de equipamientos municipales

Por otro lado, la ayuda de 79.832,24 euros solicitada a la Junta de Andalucía se destinará a la reparación urgente de equipamientos públicos. Los trabajos se centrarán en el Centro Sociocultural de Torrecuevas, el Centro Sociocultural Los Marinos, el Parque Ornitológico Loro Sexi y el CEIP Arcos de Torrecuevas.

Con esta doble línea de financiación, el consistorio reafirma su compromiso con la mejora continua del municipio y la calidad de los servicios públicos, garantizando espacios seguros y accesibles tanto para los vecinos como para los visitantes.