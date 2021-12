“Almuñécar debe destacar el próximo día 15 en Granada porque tiene mucha necesidad"

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar que la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate de Almuñécar y comarca celebró una reunión informativa en la Casa de la Cultura sexitana, sobre la manifestación del día próximo miércoles día 15 en Granada, donde está citada la comarca de la Costa por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada.

Bajo el lema “La Costa Tropical unida por su futuro”, reivindicará las canalizaciones de Rules, los espigones para las playas y la conexión ferroviaria





Durante poco más de una hora los representantes de la Junta Central de Usuarios, además de exponer el trabajo realizado por este colectivo durante el último año en para conseguir las canalizaciones, subrayó la importancia de acudir el miércoles día 15 a la manifestación. “Esto es prioritario porque el sistema Béznar-Rules nos va a dar la tranquilidad de abastecer nuestros campos y con la importancia que tiene la agricultura en este pueblo, el resto de sectores se va a haber beneficiado indudablemente, por lo lo cual hemos invitado a todos los agricultores y empresarios a que acudan en masa el día 15 y también tendremos al resto de la población de Almuñécar y de La Herradura la necesidad importantísima de acudir el día 15 y demostrar que Almuñécar y La Herradura están unidas en reclamando, lo que es por justicia, un proyecto que tenía que estar ejecutado y por lo tanto tiene que ser una realidad”, manifestó el presidente de la Junta Central de Usuarios, José Manuel Fernández.

El presidente explicó que esta manifestación “es un paso más dentro de todas las actuaciones que se están llevando a cabo; en este caso hemos dejado que la Plataforma por las Infraestructuras encabece todas las acciones que se están llevando a cabo. La Plataforma ha prometido nuevas acciones y movilizaciones y vamos a ir todos unidos porque la Costa tiene que estar unida para que se consigan reparar, de una vez por todas, las necesidades que tenemos” .









“Almuñécar debe destacar el próximo día 15 en Granada porque tiene mucha necesidad





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, “Almuñécar debe destacar el próximo día 15 en Granada porque tiene mucha necesidad. Estamos viendo que no llueve. Estamos viendo que los campos necesitan seguir regándose y estamos viendo que no se riega. Estamos viendo cómo se cae la fruta en la vega porque no se está regando. Estamos viendo como en La Herradura no hay forma de regar con menos de doscientos y pico de cloruros en el agua, es un desastre. Estamos viendo como fincas se están dejando de regar, repito es un desastre , y por tanto Almuñécar tiene que demostrar su desesperación acudiendo en masa el día 15”.

La reunión finalizó con distintas intervenciones de los asistentes donde, incluso, salió el compromiso de llenar distintos autobuses por parte de empresas agrícolas y de comercialización. No obstante se hizo hincapié en la necesidad de inscribirse para contratar los autobuses que desplazarán a los vecinos a Granada, para ello deberán hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, en el Ayuntamiento de Almuñécar, en las oficinas el Área de Deportes del Estadio Municipal, así como en el Centro Cívico de La Herradura, además del teléfono 686 270 438 y en los correos electrónicos: mediambiente@almunecar.es y jcuriosverdesecoyjate@gmail.com