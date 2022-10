Almuñécar se concentra y da una lección de unidad ante el grave problema con la falta de agua

Hablamos con el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruíz Joya, sobre la concentración que ha tenido lugar este jueves, convocada por la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, "Por el agua para nuestra agricultura" y que ha demostrado que ante un problema tan grave se une toda la sociedad.

"El agua no es propiedad de nadie" nos dice Juan José. "Almuñécar ha dado una lección de unidad y yo creo que ese debe de ser el camino para que las administraciones nos escuchen. Estamos en una situación agónica, catastrófica y que lamentablemente ha hecho ya perder la producción de esta temporada y que si no ponemos remedio, pues lamentablemente, no se perderá solo la que viene, sino que incluso más de 3.500 ha están en riesgo de secarse y tener que talar los árboles. No podemos permitir que esto suceda. Tenemos que seguir reclamando. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esto sea así. Hemos impulsado la recarga del acuífero que pueda aliviar el que se salinice el acuífero de Río verde. Vamos a exigir a la junta de Andalucía que haga esa tubería terrestre que permita enganchar el agua, desde ahí, no como ocurre ahora con esa tubería submarina que puede generar algún tipo de problema y pueda poner en riesgo incluso el abastecimiento humano y evidentemente tenemos que exigir, que es la mayor, que las canalizaciones de Rules sean una realidad cuanto antes. Tenemos que intentar que los desglosados números tres y cuatro, que son los que afectan a nuestro municipio, se hagan de manera urgente y tenemos que intentar todos unidos poder seguir reclamando estas infraestructuras tan necesarias no solo para los agricultores, sino para los intereses del municipio de Almuñecar y La Herradura".



El alcalde continuaba diciéndonos que "al final hay más de 1.500 personas directas trabajando en el campo de Almuñecar, que son muchísimas familias que viven de la agricultura y además es un sector que en los peores momentos de la pandemia ellos han estado ahí, han mantenido su huerta y nos hemos podido alimentar todos los españoles. Evidentemente si a los agricultores le va mal, esto es una cadena..., influye en el comercio, en el tejido social y tenemos que intentar que no suceda".

El alcalde de Almuñecar también recuerda que el próximo jueves 27 de octubre hay que participar activamente en la movilización que se ha convocado por la plataforma por las infraestructuras en Motril.